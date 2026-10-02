Volkswagen consiguió evitar una huelga en Puebla tras llegar a un acuerdo con su sindicato, según informó la empresa alemana en un boletín este 2 de octubre de 2026.

“Volkswagen de México y el SITIAVW alcanzaron un acuerdo en el marco de la revisión de su Contrato Colectivo de Trabajo 2026″. Volkswagen

La empresa comunicó que los acuerdos —que serán puestos a votación— se alcanzaron durante la revisión de su Contrato Colectivo de Trabajo 2026, gracias a la comunicación entre propietarios y el SITIAVW.

El diálogo entre ambas partes estuvo acompañado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

Volkswagen (Especial)

STPS y el CFCRL supervisaron diálogo entre trabajadores y Volkswagen

De acuerdo con Volkswagen, las negociaciones siguieron abiertas después de que trabajadores rechazaran, mediante voto personal, libre, directo y secreto, el convenio que se había presentado anteriormente.

Ante ese escenario, la STPS y el CFCRL llamaron a las partes a retomar el diálogo y mantener abiertas las vías de negociación colectiva, hasta acercar posiciones y alcanzar nuevos acuerdos.

A partir de entonces continuaron las conversaciones entre Volkswagen de México y el SITIAVW. Volkswagen

Gracias a estas acciones, se evitó el estallido de una huelga en su fábrica de Puebla que estaba programada para las 11:00 de la mañana de este viernes 2 de octubre.

Volkswagen aprueba reestructuración global: ¿qué pasará con sus trabajadores en México? (Hendrik Schmidt / Hendrik Schmidt/DPA via AP)

Trabajadores votarán acuerdo alcanzado con Volkswagen

Por su parte, autoridades laborales (STPS y el CFCRL) destacaron la disposición de la empresa y el sindicato para utilizar mecanismos de conciliación, con el fin de alcanzar un acuerdo que evitara la huelga.

“La STPS y el CFCRL reconocen la disposición de la empresa y de la representación sindical para mantener el diálogo y recurrir a los mecanismos de conciliación y negociación colectiva hasta alcanzar un entendimiento”. Volkswagen

El acuerdo alcanzado será sometido a consulta de trabajadores de Volkswagen, quienes podrán participar mediante sufragio personal, libre, directo y secreto, conforme a los procedimientos establecidos.