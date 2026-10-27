En Chiautla de Tapia, Puebla, dos ataques con explosivos contra negocios dejaron tres personas heridas durante la tarde del lunes 26 de octubre de 2026.

De acuerdo con reportes, las agresiones se produjeron en los barrios de Xóchitl y Tlanichiautla, donde sujetos en motocicleta arrojaron presuntos artefactos incendiarios.

Sujetos en motocicleta habrían arrojado explosivos a dos negocios en Chiautla de Tapia

Este lunes, dos negocios en el municipio de Chiautla de Tapia fueron atacados con artefactos incendiarios de fabricación casera, presuntamente bombas molotov.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas, en los barrios de Xóchitl y Tlanichiautla.

Los responsables serían personas que viajaban en motocicletas, quienes lanzaron los artefactos y dejaron al menos tres personas heridas en los establecimientos.

La acción provocó la movilización de corporaciones de seguridad, entre ellos elementos de Seguridad Pública municipal que acudieron a los puntos para atender la emergencia y realizar las primeras diligencias.

Hasta la publicación de esta nota, no se reportan personas detenidas ni el motivo que desencadenó las agresiones.

Ataques con explosivos dejan tres heridos en Chiautla de Tapia (Especial)

Tres personas resultaron heridas por ataques con explosivos en Chiautla de Tapia

Entre los tres heridos se encuentra una mujer que, supuestamente, estaba comprando en uno de los negocios durante el ataque.

Otro joven habría sufrido una lesión en el dedo meñique de una mano, mientras que un tercero también sufrió heridas leves.

Los primeros informes señalaron que las personas afectadas están fuera de peligro.