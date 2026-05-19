La tarde del lunes 18 de mayo de 2026, un tornado sorprendió a pobladores del municipio de San Nicolás Buenos Aires, en Puebla, dejando daños menores a su paso.
Este tipo de tornado, conocido como “no súper-celda” o “landspout”, fue grabado por vecinos y conductores, en imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales.
Así fue el tornado que sorprendió en San Nicolás Buenos Aires, Puebla
Cerca de las 16:30 horas de este lunes se reportó un tornado, clasificado como “no súper-celda” o “landspout”, en las áreas de cultivo San Nicolás Buenos Aires.
El tornado, formado por viento y polvo, recorrió los campos de cultivo en la demarcación, causando daños a las cosechas y siendo visible desde varios kilómetros de distancia.
Hasta el momento, las autoridades locales y de Protección Civil no han informado de personas heridas ni de daños materiales graves a causa de este fenómeno.
¿Qué es un tornado “no súper-celda”, fenómeno que sorprendió en Puebla?
Un tornado “no súper-celda” como el registrado en Puebla, es un tornado que no se forma a partir de una tormenta súpercelda, que son las tormentas gigantes y caracterizadas por provocar serios destrozos.
En cambio, los tornados no súper-celda suelen surgir de tormentas más pequeñas y conocidas por factores como:
- Son más débiles
- Duran menos tiempo
- Recorren distancias cortas
- Tienen menor velocidad de viento