La tarde del lunes 18 de mayo de 2026, un tornado sorprendió a pobladores del municipio de San Nicolás Buenos Aires, en Puebla, dejando daños menores a su paso.

Este tipo de tornado, conocido como “no súper-celda” o “landspout”, fue grabado por vecinos y conductores, en imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Tornado Puebla

Así fue el tornado que sorprendió en San Nicolás Buenos Aires, Puebla

Cerca de las 16:30 horas de este lunes se reportó un tornado, clasificado como “no súper-celda” o “landspout”, en las áreas de cultivo San Nicolás Buenos Aires.

El tornado, formado por viento y polvo, recorrió los campos de cultivo en la demarcación, causando daños a las cosechas y siendo visible desde varios kilómetros de distancia.

Hasta el momento, las autoridades locales y de Protección Civil no han informado de personas heridas ni de daños materiales graves a causa de este fenómeno.

Nos comparten otra toma del espectaculares #tornado 🌪 esta tarde en San Nicolás Buenos Aires, #Puebla.



Se reportan daños importantes en la zona. ⚠️ Sobre todo, infraestructura agrícola.



📸 Vía El Seco Noticias. pic.twitter.com/UCDDxS43uB — Tornados México (@TornadosMexico) May 19, 2026

¿Qué es un tornado “no súper-celda”, fenómeno que sorprendió en Puebla?

Un tornado “no súper-celda” como el registrado en Puebla, es un tornado que no se forma a partir de una tormenta súpercelda, que son las tormentas gigantes y caracterizadas por provocar serios destrozos.

En cambio, los tornados no súper-celda suelen surgir de tormentas más pequeñas y conocidas por factores como: