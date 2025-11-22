El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), encabezado por Ceci Arellano, entregó 2 mil 400 apoyos a familias de cinco microrregiones de Puebla, con el propósito de elevar su calidad de vida y mejorar sus condiciones de desarrollo.
Durante la jornada, la funcionaria destacó la participación de habitantes de distintos municipios y reiteró que el SEDIF mantiene sus puertas abiertas para acompañar a quienes enfrentan diversas carencias.
SEDIF entrega apoyos alimentarios y de salud para el bienestar
Las microrregiones beneficiadas fueron Atlixco, Izúcar de Matamoros, Chiautla, Acatlán y Tepexi, a través de programas alimentarios, de inclusión y de infraestructura comunitaria.
Por su parte, el director general del SEDIF, Juan Carlos Valdez Zayas, detalló que los apoyos entregados tienen como objetivo principal fortalecer la alimentación, la salud y la inclusión de las familias.
Durante la jornada, los habitantes recibieron beneficios como:
- Mil 200 despensas para 400 personas de los programas Primeros Mil Días y Atención a Grupos Vulnerables, con una inversión de 539 mil 316 pesos
- 166 escuelas apoyadas en la transición de desayunadores fríos a calientes, con 5.4 millones de pesos
- Raciones para 31 desayunadores calientes por 780 mil pesos y 36 desayunadores fríos por 519 mil pesos.
En infraestructura recibieron equipamiento como áreas recreativas infantiles, aparatos de ejercicio, huertos comunitarios y sistemas de captación de agua de lluvia, con una inversión de 3 millones de pesos.
Para fortalecer la inclusión social, el SEDIF entregó:
- 780 aparatos ortopédicos para el mismo número de beneficiarios, con una inversión de 3.2 millones de pesos
- 42 cuidadores oncológicos recibieron cheques de 5 mil pesos como reconocimiento a su labor.
A través del Programa de Obra Comunitaria, se equiparon:
- 111 desayunadores
- 6 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR)
- 14 Estancias de Día
- 16 Centros de Capacitación y Desarrollo (CECADE)
Además, se asignaron recursos adicionales:
- 390 mil pesos para la UBR de Chiautla de Tapia
- 1.2 millones de pesos para la UBR de Ixcamilpa de Guerrero
- 1.25 millones de pesos para el Centro de Rehabilitación Integral de Izúcar
Asimismo, 13 Estancias de Día fueron equipadas con una inversión de 3.6 millones de pesos, y se destinaron un millón de pesos para fortalecer talleres de los CECADE en Atlixco, Izúcar y Tepexi.
Valdez Zayas informó que se otorgaron más de 2 mil 400 apoyos en estas zonas, con una inversión total que supera los 32 millones de pesos, lo que reafirma el compromiso del gobierno estatal y del SEDIF con las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad.