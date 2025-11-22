El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), encabezado por Ceci Arellano, entregó 2 mil 400 apoyos a familias de cinco microrregiones de Puebla, con el propósito de elevar su calidad de vida y mejorar sus condiciones de desarrollo.

Durante la jornada, la funcionaria destacó la participación de habitantes de distintos municipios y reiteró que el SEDIF mantiene sus puertas abiertas para acompañar a quienes enfrentan diversas carencias.

SEDIF entrega apoyos alimentarios y de salud para el bienestar

Las microrregiones beneficiadas fueron Atlixco, Izúcar de Matamoros, Chiautla, Acatlán y Tepexi, a través de programas alimentarios, de inclusión y de infraestructura comunitaria.

Por su parte, el director general del SEDIF, Juan Carlos Valdez Zayas, detalló que los apoyos entregados tienen como objetivo principal fortalecer la alimentación, la salud y la inclusión de las familias.

Durante la jornada, los habitantes recibieron beneficios como:

Mil 200 despensas para 400 personas de los programas Primeros Mil Días y Atención a Grupos Vulnerables, con una inversión de 539 mil 316 pesos

166 escuelas apoyadas en la transición de desayunadores fríos a calientes, con 5.4 millones de pesos

Raciones para 31 desayunadores calientes por 780 mil pesos y 36 desayunadores fríos por 519 mil pesos.

SEDIF fortalece a familias poblanas con una inversión histórica (Cortesía)

En infraestructura recibieron equipamiento como áreas recreativas infantiles, aparatos de ejercicio, huertos comunitarios y sistemas de captación de agua de lluvia, con una inversión de 3 millones de pesos.

Para fortalecer la inclusión social, el SEDIF entregó:

780 aparatos ortopédicos para el mismo número de beneficiarios, con una inversión de 3.2 millones de pesos

42 cuidadores oncológicos recibieron cheques de 5 mil pesos como reconocimiento a su labor.

A través del Programa de Obra Comunitaria, se equiparon:

111 desayunadores

6 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR)

14 Estancias de Día

16 Centros de Capacitación y Desarrollo (CECADE)

Además, se asignaron recursos adicionales:

390 mil pesos para la UBR de Chiautla de Tapia

1.2 millones de pesos para la UBR de Ixcamilpa de Guerrero

1.25 millones de pesos para el Centro de Rehabilitación Integral de Izúcar

Asimismo, 13 Estancias de Día fueron equipadas con una inversión de 3.6 millones de pesos, y se destinaron un millón de pesos para fortalecer talleres de los CECADE en Atlixco, Izúcar y Tepexi.

Valdez Zayas informó que se otorgaron más de 2 mil 400 apoyos en estas zonas, con una inversión total que supera los 32 millones de pesos, lo que reafirma el compromiso del gobierno estatal y del SEDIF con las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad.