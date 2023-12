💪🏼En #Huauchinango, el corazón de las y los poblanos late fuertemente a la izquierda. ❤️



Liderados por la Dra. @Claudiashein 🫡 y siguiendo los pasos de nuestro fundador, en la 4T se trabaja con los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. 🇲🇽… pic.twitter.com/JSVSWKH2VI