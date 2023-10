La noche de este jueves 13 de octubre, un hombre fue baleado cuando circulaba a bordo de su motocicleta en el puente vehicular ubicado en el Periférico Ecológico, a la altura de La Vista Country Club.

El incidente tuvo lugar cerca de las 18:20 horas de ayer jueves en Periférico Ecólogico, en el municipio de San Andrés Cholula, cuando se reportó que una persona de 47 años de edad había resultado herida por arma de fuego.

Según testigos de los hechos, el hombre lesionado descendió de su motocicleta y se arrastró por la banqueta tras recibir al menos tres impactos de bala, uno a la altura del brazo izquierdo y dos en el abdomen.

Hombre baleado sería un presunto ladrón; habría intentado asaltar a un automovilista

De acuerdo con reportes locales, el hombre baleado en Periférico Ecológico de Puebla durante la noche de este jueves sería un presunto ladrón, quien habría intentado asaltar a un automovilista, quien inmediatamente sacó una pistola, le disparó y huyó.

El hombre se trasladaba en una motociclista e iba acompañado de otra persona con quien habría intentado cometer el asalto. Sin embargo, ante la situación, el cómplice del hombre baleado huyó a pie y el automovilista hizo lo propio, dejando abandonado su vehículo Chevrolet Cavalier en medio del tráfico generado.

La motocicleta del supuesto asaltante quedó tirada en la lateral del Periférico Ecológico, con dirección a la recta a Cholula. Asimismo, el arma de fuego quedó tirada en la escena.

No obstante, no se descartan otras líneas de investigación. Y es que a pesar de que el hombre herido estaba consciente al momento de ser atendido, no proporcionó mayores detalles del ataque.

#LosTitulares | 🚨Un hombre fue baleado a bordo de su vehículo en el Periférico Ecológico a la altura de La Vista.



Elementos de @SSPGobPue y personal de @PCPueblaCapital se encuentran en la zona pic.twitter.com/Yhy9xlcO1E — LosTitulares (@_LosTitulares) October 13, 2023

No hay detenidos tras incidente en Periférico Ecológico de Puebla; autoridades ya investigan

Tras el incidente en Periférico Ecológico, en la zona se implementó un operativo de búsqueda del automovilista que habría detonado el arma de fuego contra el motociclista, sin que hasta el momento se haya confirmado su detención.

Mientras que el hombre lesionado fue estabilizado y, posteriormente, trasladado a una unidad médica para ser atendido.

Al sitio arribaron agentes de la policía municipal de Cholula para acordonar la zona, y personal de la Fiscalía General de Puebla comenzó las indagatorias del caso.