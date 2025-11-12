Puebla se consolida como uno de los destinos turísticos más dinámicos del país con la realización de dos grandes eventos: el Festival Dreamfields y el Foro Navideño 360, los cuales prometen atraer a miles de turistas, fortalecer la economía local y generar empleos en el estado.

El gobernador Alejandro Armenta anunció que, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, la administración impulsa proyectos que fortalezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas, con un enfoque en la justicia económica y bienestar social.

Dreamfields 2025 convertirá a Puebla en el epicentro de música electrónica

La sexta edición del festival internacional Dreamfields se llevará a cabo el 15 y 16 de noviembre en la zona de Los Fuertes, y contará con 120 artistas internacionales y 60 mil asistentes.

De acuerdo con la secretaria de Arte y Cultura, Alejandra Pacheco Mex, este evento generará más de mil 500 empleos y dejará una derrama económica de 200 millones de pesos, consolidando a Puebla como un referente de grandes espectáculos.

Por otra parte, el Foro Navideño 360, se realizará del 5 al 21 de diciembre, en el Centro Expositor de Puebla, donde artistas como Espinoza Paz, Belanova, Pandora y Pequeños Musical darán presentaciones.

Michelle Talavera Herrera, directora de Convenciones y Parques, detalló que se espera una asistencia de 40 mil personas, y una derrama económica de más de 40 millones de pesos.

Puebla alcanza récord de visitantes en el 2025

Según los datos de la Secretaría de Desarrollo Turístico, encabezada por Carla López Malo, de enero a octubre de 2025, Puebla ha recibido más de 16 millones de turistas, cifra que representa un crecimiento del 6% respecto al año anterior, y una derrama de 17 mil millones de pesos.

Asimismo, destacó que el turismo impulsa directamente a la economía local, pues cada visitante se integra a experiencias comunitarias.

Con estos proyectos, Puebla no solo refuerza su papel como destino turístico, sino también como motor clave para el desarrollo económico del país.