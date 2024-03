La candidata Pily Morán retó a su contrincante Tony Gali a debatir, pues sostuvo con firmeza que ella tiene claro qué quiere hacer como diputada de Puebla.

Lo anterior fue declarado por la simpatizante de Partido Acción Nacional (PAN), partido que representará en las elecciones 2024, durante su participación en Fuera Máscaras con Callo de Hacha y Pablo Hernández.

La entrevista de la panista Pily Morán en Fuera Máscaras, con Callo de Hacha y Pablo Hernández, se estrena a las 20:00 horas del domingo 24 de marzo en el canal de YouTube de SDPnoticias.

Cabe recordar que Antonio Gali Fayad, mejor conocido como Tony Gali fue gobernador de Puebla por el PAN (2017–2018) y es padre del contrincante de Pily Morán, quien ahora representa a la coalición de Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PVEM).

Es decir que Tony Gali López, candidato de Morena, busca convertirse en diputado federal por el Distrito 9 en Puebla en aras de las elecciones 2024, al igual que Pily López, quien lanzó un fuerte mensaje a su rival, ¿qué dijo? Entérate.

Durante la entrevista en Fuera Máscaras, Pily Morán ironizó sobre la adhesión de Tony Gali a Morena, pues recordó las acusaciones de corrupción en su contra, las cuales estuvieron emprendidas por el difunto ex gobernador Miguel Barbosa.

En este sentido, Pily Morán se dijo confiada de ganar en el distrito 9 de Puebla en las elecciones 2024, pues recalcó que en esta zona, habrá “voto duro panista”.

Además, la candidata a diputada federal enfatizó que obtendrá la victoria, pues vaticinó que la población en este sector de Puebla “no ve bien” que Tony Gil se haya movido del PAN hacia Morena.

“Es voto duro panista (...) no es un distrito que me dé miedo, yo estoy ahí para trabajar y para ganar

Cabe recalcar que Pily Morán explicó que sus propuestas de campaña están dirigidas a salvar los valores de la familia, pues la pérdida de estos mismos han llevado a la descomposición social en México.

En tanto que una de las iniciativas de la candidata a diputada es “Pintando mi futuro con Pily”, que es un libro infantil para colorear que buscará enseñar a las niñas y niños la “obediencia, responsabilidad y honestidad”.

Luego de que Callo de Hacha propuso en Fuera Máscaras a Pily Morán, para que lanzara una invitación a su contrincante Tony Gali a debatir de cara a las elecciones 2024, ella declaró que ya lo había hecho.

Según las declaraciones de la candidata a diputada en Puebla, las razones de este posible encuentro serán para que Tony Gali explique “por qué se fue a Morena”, así como cuáles son sus propuestas.

En tanto que Pily Morán indicó que no ha recibido respuesta por parte de Tony Gali, pues refirió que se encuentra concentrado en ejes que no afectan directamente a los poblanos.

“Yo reté a Tony Gali a debatir para que me explique porqué se fue a Morena y también que me explique cuáles son sus propuestas, vamos a confrontar propuestas (...) Está enfocado en las energías limpias pero con eso no da salud y con eso no da agua potable”

Pily Morán, candidata a diputada federal por Puebla