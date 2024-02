Lalo Rivera, ex presidente municipal de Puebla, y Mario Riestra, diputado de la entidad, atestiguaron la toma de protesta de una especial estructura del PAN en la localidad de San Francisco Totimehuacan.

Asimismo, al encuentro asistieron otros funcionarios de gran revelancia tales como Liliana Ortíz, Luis Franco Martínez, Carlos Guerrero, Giancarlo Guerrero y Ezequiel Padilla, todos militantes y defensores de la plantilla azul.

De acuerdo con el PAN, esta toma de protesta en San Francisco Totimehuacan tiene la intención de extender su alcance y labores a lo largo de la entidad.

Pues, tal como lo expresaron frente a sus invitados, Lalo Rivera y Mario Riestra, los gobiernos en Puebla que tienen al PAN al frente de la entidad, han contribuido con una verdadera transformación .

Aprovechando su visita a San Francisco Totimehuacan, Lalo Rivera y Mario Riestra comunicaron especiales mensajes a la militancia del PAN, de los cuales destacó la esperanza de consolidarse como líderes del estado.

En cuanto a Lalo Rivera, tras atestiguar la toma de protesta de la estructura, aseguró que es fundamental trabajar en equipo entre funcionarios para lograr más y mejores resultados en Puebla.

“Para cambiar el rumbo tanto en los municipios como en el estado, si no hacemos equipo no se puede, si no hacemos equipo en casa, en la empresa o changarrito no vamos a salir adelante”.

Lalo Rivera