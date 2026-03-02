El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, consolidó con éxito su estrategia de fomento al deporte al registrar una participación sin precedentes de 57 equipos en el Torneo de los Barrios de Baloncesto 3x3 2026.

A través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), este torneo logró reunir a cientos de jugadoras y jugadores de diversas edades, quienes encontraron un espacio de competencia sana, convivencia y fortalecimiento comunitario.

Pepe Chedraui marca un hito deportivo en Puebla con récord de participación

Bajo la dirección de Ricardo Zayas Gallardo en el IMDP, el torneo marcó un hito que refleja la confianza de las familias poblanas en las políticas públicas de la actual administración.

Estas acciones están enfocadas en generar bienestar, reconstruir el tejido social y abrir oportunidades reales para las y los atletas locales.

Durante la inauguración, Zayas Gallardo destacó que, gracias al respaldo de Pepe Chedraui, se logró superar el récord de participación de la edición anterior, demostrando que el deporte es una prioridad absoluta en el municipio.

Agradecerles a todos ustedes, a las jugadoras, jugadores, entrenadores, padres de familia que están apoyando a sus hijos, a nombre del alcalde, Pepe Chedraui agradecerles e invitarles a que disfruten y se diviertan porque estos espacios son para eso. Ricardo Zayas Gallardo, director del IMDP.

Pepe Chedraui rompe récord de participación con el Torneo de los Barrios de Baloncesto. (Cortesía )

La visión del presidente municipal, Pepe Chedraui, establece que el deporte debe ser el motor de integración en las colonias y juntas auxiliares. Por ello, la jornada se transformó en una verdadera fiesta deportiva donde vecinos y familiares alentaron desde las gradas, promoviendo valores de respeto mutuo en la duela.

El éxito de este torneo histórico no solo se mide en la cantidad de equipos, sino en el entusiasmo de una ciudadanía que se apropia de los espacios públicos. Con estos resultados, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso de seguir impulsando la activación física como una herramienta de transformación y orgullo para Puebla.