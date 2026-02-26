En una nueva jornada de cercanía ciudadana, el presidente municipal Pepe Chedraui encabezó el programa “Día del Pueblo, La Capital te Escucha” en la unidad habitacional Infonavit Villa Frontera, donde atendió de manera directa las solicitudes de vecinas y vecinos.

Durante el encuentro, el alcalde reiteró que su administración mantiene una política de puertas abiertas, enfocada en escuchar y dar seguimiento puntual a las necesidades planteadas por la ciudadanía, especialmente en zonas del norte de la capital poblana.

DIF Puebla Capital entrega sillas de ruedas y apoyos funcionales

Como parte de esta estrategia de atención directa, se instalaron mesas de trabajo integradas por titulares de distintas dependencias municipales, así como representantes del Gobierno de Puebla, quienes brindaron asesoría personalizada y recibieron peticiones relacionadas con servicios públicos, seguridad, movilidad e infraestructura.

DIF Puebla Capital entregó sillas de ruedas y apoyos funcionales durante “Día del Pueblo, La Capital te Escucha” (cortesía)

Por su parte, el Sistema Municipal DIF Puebla Capital, encabezado por la presidenta MariElise Budib, realizó la entrega de apoyos funcionales a personas que previamente habían realizado su solicitud. En total, se otorgaron cinco sillas de ruedas, dos bastones con asiento, dos bastones ortopédicos y tres andaderas.

El director general del DIF municipal, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, destacó que este tipo de acciones permiten brindar soluciones inmediatas a quienes más lo necesitan, particularmente a habitantes de la zona norte de la ciudad que requieren respaldo institucional en temas de salud y movilidad.

A la jornada asistieron titulares y representantes de diversas áreas del Ayuntamiento, entre ellas la Secretaría General de Gobierno, la Sindicatura Municipal, la Tesorería Municipal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana.

Con estas jornadas, el Gobierno de Puebla busca consolidar un modelo de atención cercano y eficiente, recorriendo distintas juntas auxiliares y colonias de Puebla para mantener un contacto constante con la ciudadanía.

La administración municipal reiteró que continuará impulsando el programa “Día del Pueblo, La Capital te Escucha” como un mecanismo permanente de diálogo y respuesta, con el fin de avanzar hacia una capital más ordenada, equitativa y comprometida con el bienestar de todas y todos.