El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, encabezó la inauguración de la Feria por la Paz en la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan, una iniciativa que busca acercar servicios municipales, fortalecer la convivencia social e impulsar actividades culturales y deportivas para construir entornos más seguros.

Durante el arranque de esta jornada, el alcalde destacó que este tipo de actividades permiten llevar programas y apoyos directamente a las comunidades, mediante la colaboración entre los tres niveles de gobierno.

Feria por la Paz acerca servicios públicos y programas sociales a vecinos

Pepe Chedraui subrayó que cuando la población cuenta con servicios públicos de calidad, acceso a la salud, alimentación, cultura y deporte, se fortalece el tejido social y se generan condiciones que favorecen la seguridad.

Feria por la Paz busca acercar servicios públicos, cultura y deporte a las comunidades de Puebla (cortesía)

El presidente municipal también reiteró que estas acciones se realizan en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y con el gobierno estatal que dirige el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

El director general de las Mesas de Paz, Santiago Segui Amortegui, señaló que el trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales es fundamental para llevar este tipo de programas directamente a la ciudadanía.

Asimismo, explicó que Puebla se ha convertido en un aliado importante para el desarrollo de estas iniciativas, gracias a la disposición de las autoridades locales para impulsar políticas públicas enfocadas en la construcción de paz.

De acuerdo con Segui Amortegui, en esta jornada participaron 27 instituciones de los tres órdenes de gobierno, incluyendo dependencias federales, estatales y municipales, así como fuerzas armadas y autoridades de seguridad.

Por su parte, la secretaria de Bienestar estatal, Laura Artemisa García Chávez, destacó que la coordinación entre el gobierno estatal y el municipal permite llevar servicios y apoyos a las familias poblanas, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y a fortalecer el bienestar comunitario.

Finalmente, el gobierno municipal reiteró que este tipo de ferias forman parte de una estrategia para impulsar la participación ciudadana, acercar servicios públicos y promover entornos de paz, con el objetivo de consolidar comunidades más seguras y con mayores oportunidades para las familias de la capital poblana.