Miguel Barbosa: Asesinato de bebé en penal de San Miguel no quedará impune

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que el asesinato del bebé de 3 meses en el penal de San Miguel no quedará impune.

Barbosa dijo la muerte del infante ya está siendo investigada por la Fiscalía del estado en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El gobernador aseguró que las investigaciones deslindarán responsabilidades y garantizó que no habrá impunidad.

Asimismo, afirmó que su gobierno tr abaja en un proyecto para mejorar los reclusorios a pesar de que cuentan con limitados recursos públicos para atenderlos.

Miguel Barbosa condenó el asesinato de un bebé de 3 meses en el reclusorio de San Miguel que se dio a conocer el pasado 14 de enero.

Además, lo calificó como un hecho gravísimo que está bajo investigación; asimismo aclaró que está en contacto constante con la Fiscalía para conocer los detalles del delito.

Miguel Barbosa adelantó que estas investigaciones pronto tendrán resultados, según le informó el Fiscal Gilberto Higueras.

El gobernador aseguró que se deberá investigar a quien introduj o al bebé al penal, asó como a los padres y a quienes estén implicado en lo que calificó como un hecho siniestro.

Por otra parte, la presidenta de Reinserta A.C, Saskia Niño de Rivera, aseguró que el bebé asesinado en el penal de San Miguel, Habría sido utilizado para ingresar drogas .

Niño de Rivera aseguró a MVS Noticias que es el colmo del gobierno que un bebé haya sido encontrado en la basura de un reclusorio y además reportado por un interno.

Además, aseguró que es grave que las autoridades del reclusorio no se hayan dado cuenta de que un menor ingresó al penal pero no salió.

“Yo no me imagino un escenario más caótico, una tragedia más grande que esta situación porque, por donde lo queramos ver, haya pasado lo que haya pasado, hasta en el escenario ‘menos peor’ donde el bebé haya muerto de causas naturales en una visita, ¿cómo es que no se dieron cuenta las autoridades que ingresó un menor y no salió?”

Saskia Niño de Rivera