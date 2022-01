Puebla: Se desploma techo de Cinemex y deja dos lesionadas

En Puebla, colapsó este domingo 16 de enero una parte del techo del Cinemex ubicado en Plaza Las Torres.

Específicamente, lo ocurrido fue la caída de un plafón colocado en el techo de las instalaciones de Cinemex de dicha plaza.

Por este incidente dos personas resultaron policontundidas, sin lesiones de gravedad .

¿Qué sabemos de la caída del techo de Cinemex en Puebla?

El Cinemex donde se desplomó el techo se encuentra ubicado en Rincón de Arboledas Sur 159, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl de la ciudad de Puebla.

Ante la caída del techo de Cinemex, se solicitó la ayuda de los elementos de Protección Civil municipal y estatal, así como de los paramédicos de SUMA y del grupo SOS.

A su llegada, los equipos de emergencia confirmaron la caída de una estructura de aluminio y tablaroca de cerca de 5 metros de ancho por 8 de largo.

Asimismo, luego de atender a las dos personas (una mujer y a una joven), les diagnosticaron policontusión.

Una de las personas lesionadas fue identificada como Dulce N, de 17 años de edad, quien sufrió una contusión en cervical dorsal y lumbar, además de rótula izquierda.

Así como María N, de 54 años de edad, quien presentó contusión frontal izquierdo, hombro derecho y algunas raspaduras.

Lesionadas por caída del plafón del techo de Cinemex en Puebla (Efekto10)

No obstante, los paramédicos consideraron que las lesiones que sufrieron ambas mujeres no fueron de gravedad , por lo que no requirieron de traslado a un hospital.

Derivado de la caída del techo de Cinemex, fueron desalojadas las personas del lugar y fueron suspendidas las actividades restantes del día para que Protección Civil pudiera realizar una inspección del lugar para determinar la causa del incidente.

De acuerdo con los reportes, la tarde del pasado sábado 15 de enero cayó una fuerte lluvia con granizo en diversas partes de la ciudad de Puebla, lo que pudo haber afectado la estructura del cine y una posible causa de que colapsara al día siguiente.