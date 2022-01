Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, informó que dio positivo a Covid-19 luego de realizarse una prueba PCR la mañana de este lunes.

En conferencia de prensa virtual del 17 de enero, Miguel Barbosa indicó que tras su contagio de Covid-19 se encuentra en aislamiento en su casa y siguiendo las recomendaciones médicas.

Asimismo, el gobernador de 62 años de edad detalló que no presenta ningún síntoma y aseguró sentirse bien con niveles de oxigenación y temperatura normales.

“Quiero informar que me hicieron una prueba PCR y salí positivo a coronavirus, estoy en mi casa, la casa de ustedes trabajando, no tengo ningún síntoma por el cual esté alterada mi salud, me siento muy bien, estoy oxigenando bien, temperatura bien, estoy tomando los medicamentos propios para las secuelas muy leves de este padecimiento”

Miguel Barbosa. Gobernador de Puebla