El médico Armando Sigala Cervantes respondió al video de su esposa, September Vélez, quien lo denunció por intento de feminicidio en el estado de Puebla.

En fechas recientes, mediante una denuncia pública, September Vélez denunció con un video ser víctima de un intento de feminicidio el pasado 15 de abril de 2025 en su domicilio; “hoy alzo la voz porque estoy viva pero pude no estarlo”, expresó.

En respuesta, hoy 28 de mayo, Armando Sigala Cervantes señaló a su esposa de ejercer violencia en contra de uno de sus hijos y de haber sido acusado de intento de femincidio “de manera injusta” por lo que aseguró que existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla en contra de September Vélez por las supuestas agresiones que señaló hacia su hijo.

En el mismo video, el médico Armando Sigala Cervantes dijo ser víctima de amenazas de muerte luego de que su esposa lo denunció con un video de sufrir un intento de feminicidio.

En ese sentido, el médico acusó a su esposa de agredir físicamente a uno de sus hijos:

“La señora Giovana September Vélez agredió a mi hijo el mayor físicamente, y esta conducta ha sido de manera constante y reiterada de violencia física y psicológica hacia ellos. Actualmente, hay una denuncia por lesiones hacia mi hijo el mayo como lo muestro en las imágenes. La señora está siendo investigada por la Fiscalía del Estado sobre estas agresiones, y quiero que la opinión pública sepa sobre esto y no solo la versión que ella está difundiendo”.

Tras lo dicho, Armando Sigala Cervantes denunció ser víctima de amenazas de muerte, las cuales cuentan con un seguimiento de la Fiscalía de Puebla, según lo dicho por el médico.

Ante lo dicho por Armando Sigala Cervantes, cabe recordar que su esposa, September Vélez, lo denunció por intento de feminicidio, situación por la que exhibió la violencia del médico en un video.

En el registro se observa un acto en el domicilio de September Vélez, en el que Armando Sigala Cervantes la tomó por el cabello para arrastrarla por la sala de su casa, mientras la mujer pidió ayuda a gritos.

La denunciante dijo que su esposo mantiene secuestrados a sus dos hijos, además de explicar que conoció al médico cuando ella tenía 17 años de edad y Armando Sigala Cervantes 46 años de edad.

“Viví 4 años marcados por violencia psicológica, verbal, manipulación y violencia sistemática. Y no fui la única, esta violencia es su forma de relacionarse y de trata a más mujeres y a personas que cree que están por debajo de él”.

En esa relación de ideas, la esposa del médico dijo que la violencia escaló cuando su victimario le instaló un GPS en el auto, y también le hizo llamadas para intimidarla e insultarla, por lo que mostró mensajes de Whatsapp en ese sentido.

La denunciante reveló que el 13 de abril, Armando Sigala Cervantes acudió a su domicilio y tuvo una discusión con ella que se salió de control, situación por la que le apuntó con un arma en la cabeza y la amenazó de muerte, además de disparar una bala como amenaza, la cual está en posesión de la Fiscalía de Puebla, de acuerdo con el relato.

“El martes 15 abril, regresó a mi casa, me insultó, me amenazó otra vez, me agredió físicamente. Todo esto quedó grabado por las cámaras de seguridad de mi casa, Y esto fue lo último que lo detuvo de llegar a últimas instancias”.

September Vélez