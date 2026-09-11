Maricruz Bello, exregidora del ayuntamiento de Acatlán de Osorio, Puebla, afirmó que no fue escuchada tras señalar presuntas irregularidades de la ahora exalcaldesa de dicho municipio, Guadalupe Bárcenas.

Públicamente, Maricruz Bello sostuvo que acudió en reiteradas ocasiones ante las instancias correspondientes para denunciar anomalías que detectara en la ejecución de funciones de Guadalupe Bárcenas.

Sin embargo, pese a sus gestiones formales, la exregidora manifestó que no recibió la atención requerida ni obtuvo una respuesta positiva tras exponer la problemática.

Maricruz Bello asegura que Guadalupe Bárcenas busca inculpar a regidores por crisis de ingobernabilidad

Tras una reunión privada en el Congreso de Puebla, Maricruz Bello acusó que no fue escuchada cuando intentó denunciar presuntas irregularidades de Guadalupe Bárcenas ante las instancias correspondientes.

Puntualmente, la exalcaldesa es señalada de presuntos vínculos con una organización criminal que opera en la entidad.

Guadalupe Lucero Bárcenas (Lupita Bárcenas / Facebook)

Bello manifestó que la falta de respuesta e inacción gubernamental frente a estas observaciones, terminó por desencadenar un evidente clima de molestia e inconformidad al interior del ayuntamiento de Acatlán de Osorio.

Señaló que esto derivó en una crisis de ingobernabilidad en la gestión de Guadalupe Bárcenas, de la cual afirmó la exalcaldesa busca inculpar a quienes se desempeñaban como regidores.

Ante este escenario, dijo que Acatlán de Osorio enfrenta desafíos en materia de rendición de cuentas, responsabilidad administrativa y cumplimiento del marco normativo municipal.

Por ello llamó al Congreso de Puebla para investigar a fondo el asunto, además de instar a elegir con responsabilidad a los nuevos representantes de Acatlán.