La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en la Ciudad de México en contra de Alejandro N, señalado como probable responsable del delito de despojo cometido en agravio de las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, ubicada en el municipio de Teteles de Ávila Castillo.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 19 de agosto de 2025, el ahora imputado, identificado como asesor del consejo, presuntamente ordenó a las alumnas integrantes del comité estudiantil impedir el acceso a las instalaciones.

A partir de esta instrucción, se habría concretado la toma del inmueble, lo que impidió el ingreso del personal directivo y docente, así como de un comité interinstitucional integrado por representantes de las secretarías de Educación Pública federal y estatal, Gobernación federal y estatal y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que acudió al lugar.

FGE Puebla detiene a presunto asesor de Normal Rural Carmen Serdán. (cortesía )

Investigación derivó en orden de aprehensión

La FGE informó que, como parte de las diligencias, se realizaron peritajes en materia de topografía, testimoniales relacionadas con la posesión y otros actos de investigación para acreditar la legítima propiedad del inmueble a favor de la institución educativa.

Con base en estos elementos, la representación social solicitó y obtuvo de la autoridad judicial una orden de aprehensión contra Alejandro N, de forma que agentes investigadores cumplimentaron el mandamiento judicial en la Ciudad de México.

El detenido será trasladado ante el Juez de Control, donde se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación y se determinará su situación jurídica conforme a derecho. La persona señalada mantiene su calidad de imputado, por lo que será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica.