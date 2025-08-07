La Licenciatura en Ingeniería Biomédica de la BUAP obtuvo la Opinión Técnica Académica (OTA) de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, que certifica la calidad y pertinencia del programa. Es el primer programa público en el estado con este aval por cinco años.

Proceso riguroso para asegurar calidad educativa

La obtención de la OTA implica cumplir estrictos requisitos, incluyendo evaluación del campo disciplinar, bibliografía, estructura curricular, infraestructura y personal docente. Este reconocimiento facilita también la asignación de campos clínicos para prácticas profesionales.

Formación orientada a soluciones tecnológicas en salud

El programa prepara profesionales capaces de diseñar y evaluar dispositivos médicos, equipos de diagnóstico, prótesis y tecnologías de asistencia. Su plan incluye asignaturas como Anatomía, Bioquímica, Electrónica, Biomecánica y Control automatizado, entre otras.

Perfil interdisciplinario para el sector salud

Los egresados podrán colaborar con especialistas médicos, universidades e instituciones de investigación para desarrollar innovaciones que mejoren la atención médica y el bienestar de los pacientes en diversos ámbitos.