Atlixco: Persecución en la carretera Puebla-Izúcar deja un detenido

Elementos de la policía de Atlixco detuvieron a un hombre por su implicación en la persecución de la carretera Puebla-Izúcar, donde otro hombre resultó lesionado por arma de fuego.

La persecución se reportó durante la mañana de este viernes 2 de enero, cuando se dio un percance vehicular que derivó en una discusión entre los chóferes, de los cuales, uno estaba armado.

Reportan persecución en la carretera Puebla-Izúcar de Atlixco; hay un herido y un detenido

Dos vehículos tuvieron un altercado sobre la carretera Puebla-Izúcar, en Atlixco, lo que desató una persecución policial, pues uno de los choferes disparó en contra del otro conductor.

Los reportes indican que tras el “cerrón” que se dio entre los vehículos, uno de los conductores sacó un arma de fuego y le disparó a un hombre de 54 años de edad, que manejaba un auto café.

Tras el ataque en la carretera Puebla-Izúcar, el presunto responsable intentó ir por la misma vialidad rumbo a la ciudad de Puebla, lo que desató la persecución de la policía de Atlixco.

De acuerdo con la información, la persecución se dio por la autopista Vía Atlixcáyotl con elementos en vehículos terrestres y un helicóptero. El agresor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.