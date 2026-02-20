El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, reafirmó su compromiso con la seguridad alimentaria al entregar más de 6 mil despensas del programa “Alimentación Imparable”.

La entrega, realizada en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, fue coordinada por el DIF Puebla Capital, bajo el liderazgo de la presidenta del Patronato, MariElise Budib.

A través de estas acciones, la administración municipal busca garantizar que los hogares poblanos cuenten con productos de la canasta básica que aseguren una nutrición digna y completa para todos sus integrantes.

MariElise Budib garantiza productos básicos y bienestar para las familias poblanas

Durante el evento, MariElise Budib entregó paquetes alimentarios que incluyen pasta, frijol, arroz, atún y artículos no perecederos. Subrayó que el programa nace de la empatía y la necesidad de proteger a quienes más lo necesitan, asegurando que no falte alimento en las mesas de Puebla.

Estas despensas son un apoyo para que puedan tener una alimentación adecuada, más completa y digna. No solamente se trata de satisfacer el hambre, sino de proporcionar al cuerpo la energía y el bienestar necesarios para seguir adelante. MariElise Budib, presidente del Patronato del DIF Puebla Capital

Por su parte, el director general del Sistema Municipal DIF (SMDIF), Jesús Alejandro Cortés Carrasco, reiteró que estos apoyos representan un respaldo directo a la economía familiar, generando ahorros significativos mientras se cubre una necesidad esencial.

Destacó que una correcta nutrición es clave para marcar una diferencia en el crecimiento de la niñez, el bienestar de personas con discapacidad y la calidad de vida de los adultos mayores.

“Alimentación Imparable”: MariElise Budib garantiza nutrición de familias poblanas. (Cortesía)

Con el refuerzo de estos programas, el gobierno de Pepe Chedraui consolida una política de solidaridad, transformando cada apoyo en tranquilidad y desarrollo integral para las familias de la capital.