Publican estafa de Fernando Preda por un vestido de novia por el que cobró 61 mil pesos

Por medio de Twitter una usuaria publicó la manera en que fue estafada por el diseñador Fernando Preda cuando le pidió la confección de su vestido de novia.

La usuaria ‘Pauli’ dijo que Fernando Preda le cobró 61 mil pesos por un vestido de novia que le entregó con manchas de tinta y sin el diseño que este mismo le confirmo varias veces.

El pasado 12 de julio ‘Pauli’ publicó en forma de hilo, la historia de cómo fue “estafada” por el diseñador Fernando Preda para su vestido de novia.

Con 36 hilos de Twitter la usuaria dijo haber pagado 3 mil 70 dólares, es decir, 61 mil 400 pesos por un vestido de novia que terminó siendo lo que ella no pidió.

Además de exponer con puntualidad que Fernando Preda no cumplió con la fecha de entrega de su vestido, el cual se acordó para finales de diciembre y se le entregó en abril.

Fueron diferentes las transferencias bancarias que el diseñador le pedía para la compra de la tela, cobró de las bordadoras, confección, unión de las piezas, caja del envío y el envío.

Sin embargo, ‘Pauli’ comenzó a dudar del diseñador cuando este le daba largas para mostrarle una fotos de su vestido y se alargó la fecha de entrega.

“Se acuerdan que mi vestido iba a estar ‘a más tardar para Navidad’? Bueno, a partir del 5 de enero empecé a escribirle casi todas las semanas. Obviamente ya empezaba a preocuparme, no había visto ni media foto hasta ese momento”.

‘Pauli’ la denunciante en redes sociales de la estafa de Fernando Preda, mostró capturas de pantalla de las conversaciones que tuvo con el diseñador. Todo parecía estar claro.

Pero, Fernando Preda solo le mandaba algunas fotografías de pequeños enfoques del vestido , pero no del vestido de novia completo.

“El viernes 5 de febrero me envía las primeras fotos y me dice que TODAVÍA FALTAN LAS BALLENAS pero que ya me muestra como va quedando”.

'Pauli' en Twitter.