El pánico se apoderó de varios asistentes al concierto de Tito Torbellino Jr. en Guanajuato cuando un hombre abrió fuego en medio de la multitud con una metralleta.

El hecho fue captado en video, donde se ve a un hombre en medio de cientos de personas saca una metralleta que apunta hacia el cielo y comienza a lanzar ráfagas de disparos.

Esto provocó el pánico de la gente cercana; sin embargo, el concierto no fue interrumpido y las autoridades no se han pronunciado hasta el momento.

Hombre dispara metralleta en concierto de Tito Torbellino Jr.

La madrugada del martes 30 de septiembre Tito Torbellino Jr. se encontraba en medio de un concierto por las fiestas patronales de San Miguel Arcángel, Guanajuato, cuando comenzaron a sonar disparos.

Esto cuando un hombre con una metralleta decidió apuntar hacia arriba para comenzar a disparar.

En cuestión de segundos, realizó 3 ráfagas diferentes de disparos, que provocaron que las personas cercanas se agacharon con pánico.

Cabe señalar que durante el mes de septiembre, Guanajuato reportó 150 homicidios dolosos.

Disparan metralleta en concierto de Tito Torbellino Jr. (Especial)

A pesar de los disparos, Tito torbellino Jr. no detuvo su concierto; horas más tarde agradeció en redes sociales la asistencia de su fanáticos y resaltó que “se puso perro”.