La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó ante el Congreso del Estado una serie de iniciativas de Ley para sancionar agresiones contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, con el objetivo de fortalecer la integridad y seguridad de estos grupos vulnerables.

En el Gobierno de la Gente continuamos trabajando con más fuerza para erradicar y combatir la violencia en todas sus formas, pero especialmente aquella que se ejerce en contra de nuestras niñas, niños, adolescentes y mujeres Libia Dennise García

Iniciativas de Libia Dennise para castigar agresores

La primera iniciativa consiste en un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales. Este sistema concentrará los datos de quienes hayan recibido sentencia por delitos sexuales contra menores y funcionará como una herramienta de política pública para prevenir futuras agresiones.

La segundo iniciativa es la Reforma al Código Penal en materia de violencia familiar. La gobernadora señaló que los agresores no deben beneficiarse de beneficios procesales que favorezcan la reincidencia y puedan terminar en consecuencias fatales para las víctimas.

Con esta reforma, la violencia familiar no solo tendrá penas más severas, aunque esa no es la finalidad en si misma, sino que los agresores no puedan salir libres, con el beneficio de la suspensión condicionada Libia Dennise García

Por último, Libia Dennise señaló que el acoso sexual debe considerarse una falta grave en la Ley de Responsabilidades Administrativas. Según la mandataria estatal el acoso sexual cometido por servidores públicos se debe considerar una falta administrativa grave, incluso si es un hecho aislado o no existe relación de subordinación.