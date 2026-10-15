El Gabinete de Seguridad informó sobre un operativo federal realizado en la comunidad de Laguna Colorada, en Culiacán, Sinaloa, que derivó en la detención de siete personas presuntamente vinculadas con una célula criminal generadora de violencia.

La acción fue resultado de trabajos de inteligencia y la ejecución de cinco órdenes de cateo en distintos inmuebles de la zona.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, entre los detenidos se encuentran supuestos operadores logísticos relacionados con actividades delictivas en la región.

Operativo federal en Laguna Colorada, Culiacán: Gabinete de Seguridad informa siete detenidos

La tarde del jueves 15 de octubre, el Gabinete de Seguridad informó la detención de siete personas en Laguna Colorada, comunidad de Culiacán, Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad explicó que fue resultado de trabajos del Centro Nacional de Inteligencia que se realizaron cinco cateos en distintos inmuebles de Culiacán.

Entre los detenidos están dos presuntas operadoras logísticas de la organización criminal -sin especificar cuál-, además, se logró asegurar:

Cuatro armas de fuego y sus cargadores

Droga

Vehículos

Equipos de comunicación

Por lo que el Gabinete de Seguridad afirmó que continuarán trabajando para desarticular las células delictivas que generan violencia en Sinaloa, en coordinación con:

Operativo federal en Laguna Colorada, Culiacán: Gabinete de Seguridad confirma siete detenidos (Captura de pantalla)

Operativo en Laguna Colorada, Sinaloa: lo que se sabe de los cateos en Culiacán

De acuerdo con lo dado a conocer por medios locales, una de las detenidas y presuntamente operadora del grupo criminal es Carlota Murillo Avendaño, por una de las órdenes de cateo.

El mismo habría comenzado alrededor de las 3:00 horas de este jueves 15 de octubre, el cual se prolongó durante varias horas, tras las cuales, se localizaron presuntas sustancias ilícitas.

La detención y protesta de los vecinos se compartió en video en redes sociales, como menciona el Gabinete de Seguridad.