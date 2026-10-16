Un operativo federal realizado en la comunidad de Laguna Colorada, en Culiacán, Sinaloa, derivó en la detención de siete presuntos integrantes de una célula criminal vinculada a la facción de Los Mayos.

Entre los capturados se encuentran cuatro familiares de Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, identificado como presunto líder de la organización.

Las acciones formaron parte de una investigación por delitos relacionados con la generación de violencia en la región y permitieron el aseguramiento de armas, droga, vehículos y equipos de comunicación.

Operativo federal en Culiacán permitió la captura de 4 familiares de “Carlitos Rugrats”

En seguimiento a las acciones que se realizan como parte de las investigación contra una célula delictiva generadora de violencia en Culiacán, autoridades federales detuvieron a 7 personas.

Así lo informó el Gabinete de Seguridad federal en torno a las acciones de las que se reveló, permitieron la detención de cuatro familiares de Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”:

Aglaee Ramírez Páez (prima)

Leslie Dennise Pereda García (prima)

Claudia Selene García Ontiveros (tía)

Francisco Javier Ramírez Agüero (tío)

De la misma forma, los informes de inteligencia establecen que las primas de “Carlitos Rugrats” que fueron detenidas, fungían como operadoras logísticas en la célula criminal de la que formarían parte.

En cuanto a los otros 3 detenidos durante el operativo en Culiacán, se dio a conocer que responden a los nombres de Carlota Murillo Avendaño, María Alejandrina Páez Sainz y Ana Cristina Ramírez Páez.

Así fue el operativo en Culiacán

El 15 de octubre de 2026, el Gabinete de Seguridad de México desplegó un operativo conjunto en Culiacán, Sinaloa, que permitió la captura de siete personas en la localidad de Laguna Colorada.

Las acciones de inteligencia e investigación contra la célula de “Los Rugrats”, derivaron en la ejecución simultánea de cinco órdenes de cateo en distintos inmuebles del municipio.

En el despliegue táctico participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.

Gabinete de Seguridad sobre detenciones en Culiacán (@GabSeguridadMX/X)

Además de las detenciones de cuatro familiares de “Carlitos Rugrats” y 3 personas más se incautaron cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, droga, vehículos y equipos de radiocomunicación.

Las autoridades federales señalaron que los inmuebles y todo el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público para integrar las carpetas de investigación correspondientes.