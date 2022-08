Una vez que Grupo Firme confirmó su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, la cual ya tiene fecha, acá te contamos la historia detrás de “Ya supérame”, tema que está inspirado en una ruptura amorosa.

Verás, “Ya supérame” cuya canción canta a todo pulmón Eduin Caz y que reza: “Ya supérame porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también” fue escrita durante noches de desvelo.

Así lo reveló Nathan Galante, uno de los compositores del exitoso tema interpretado de Grupo Firme, quien dice se lo escribió a una de sus exnovias.

En entrevista con Yordi Rosado para EXA FM, Horacio Palencia y Nathan Galante hablaron de su nueva canción “Como antes”; sin embargo, su anfitrión no pudo evitar preguntarles por su más dolido tema en el que también colaboró Edgar Barrera.

Por lo que asegurando que es una canción que se escribió en 40 minutos, Nathan Galante confesó que escribió la primera estrofa y enseguida le habló a una amiga.

El objetivo era cantársela y saber su opinión, la cual fue muy buena ya que en ese momento tomó sus palabras como si fueran del público, eso lo ayudó para continuar la composición.

“Estaba yo solito en la madrugada y dije: ‘¿suena bien o no suena bien? ¿Suena soso o no? Me quedé dando vueltas y para salir de dudas le hablé a una amiga y le canté ese pedacito’. Me dijo: ´está bien perrona esa rola, ¿cuál es?’ Me di cuenta que le gustó, ella es público y lo dejé”

Nathan Galante. Compositor