En el marco del Día de Muertos, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, junto a la presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, festejó esta tradición con cientos de personas en la Verbena Popular Xandú.

Entre flores de cempasúchil, olor a copal, pan, tamales y chocolate, el mandatario y los asistentes, como turistas nacionales e internacionales, disfrutaron un encuentro lleno de tradición, historia y cultura.

Oaxaca conmemora el Día de Muertos

Durante el evento, el gobernador incitó a las personas a disfrutar de todas las actividades culturales programadas por el Día de Muertos “La fiesta más viva de todas” en el estado, como es el Altar Monumental y la recreación de la tumba Fría o Tumba 1 de San Pablo Villa de Mitla, ubicados en el patio central de Palacio de Gobierno.

“La verbena es compartir y estar con la familia; en Oaxaca celebramos a lo grande con gastronomía oaxaqueña y estamos contentos de hacerlo en unión” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Salomón Jara recorrió los 38 stands que se encuentran en las calles: Carlos María Bustamante, Valerio Trujano, Vicente Guerrero y Ricardo Flores Magón, donde dependencias de gobierno repartieron diversos alimentos como pan, tamales, chocolate y café.

Finalmente, el Zócalo de Oaxaca se iluminó con decoraciones y luces que expresan la cosmovisión oaxaqueña sobre el Día de Muertos, rindiendo homenaje a los difuntos.