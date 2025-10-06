El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, celebró el cierre de gira nacional del Primer Informe de Gobierno de la presidenta, en donde reiteró su compromiso con Claudia Sheinbaum y el proyecto para transformar a Oaxaca siendo un ejemplo de unidad, honestidad y trabajo conjunto.

Durante una conferencia, el gobernador subrayó que la “Primavera Oaxaqueña” está alineada con la visión humanista de Sheinbaum.

“Con unidad, honestidad y trabajo conjunto, seguiremos construyendo un México más justo, próspero y libre, donde el poder público se ejerza siempre al servicio del pueblo” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Oaxaca respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum

El mandatario señaló que miles de familias oaxaqueñas acudieron al cierre de la gira nacional de Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México para respaldar el nuevo sistema popular que pone al ser humano y su dignidad en el centro de la toma de decisiones.

Asimismo, resaltó que México ha tenido una reducción significativa en pobreza y desigualdad gracias a los programas del bienestar.

“Es la primera mujer que dirige los destinos de nuestra nación y lo hace con gran liderazgo, ha quedado demostrado que es posible gobernar con congruencia y fortalecer un modelo de desarrollo centrado en la justicia social, la igualdad y la soberanía nacional” Salomón Jara, gobernador de Oaxaca

Además, destacó que se ampliaron becas y se mejoró la infraestructura escolar para llevar educación de calidad a los estudiantes. Por otra parte, afirmó que se continúan promoviendo las políticas de igualdad de género e inclusión para mujeres, jóvenes y pueblos originarios.

El gobernador de Oaxaca reafirmó su compromiso por transformar a la entidad (Cortesía)

Jara Cruz reconoció los resultados de las estrategias de seguridad, que han permitido una reducción en los índices de violencia. Y, mencionó los avances en política hídrica nacional, con inversiones históricas en infraestructura y tecnificación para garantizar el acceso al agua.

Finalmente, Salomón Jara resaltó la recuperación de la CFE y Pemex, junto a obras estratégicas de transporte y conectividad, que consolida un modelo de desarrollo con justicia social y sostenibilidad.