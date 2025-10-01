El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, celebró la inminente aprobación en el Senado de la República de la reforma a la Ley de Amparo, calificándola como un paso histórico en la Cuarta Transformación y una victoria para el pueblo mexicano.

Hoy le cumplimos al pueblo de México. Por décadas, el amparo fue una herramienta de los poderosos para evadir responsabilidades, no pagar impuestos y frenar obras que benefician a la mayoría. Hoy, con esta reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena en el Congreso, el amparo vuelve a ser lo que siempre debió ser: un escudo para los débiles, no un arma para los fuertes Salomón Jara

Salomón Jara resalta la justicia social con la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo

Salomón Jara destacó que la reforma pone fin a un sistema que permitía a grandes empresas y generadores de violencia usar argucias legales para bloquear reformas, eludir impuestos y mantener privilegios a costa del bienestar colectivo.

Entre los beneficios concretos, el gobernador señaló:

Mayor rapidez y accesibilidad: Se reducen los tiempos de trámite, evitando que las personas esperen años por una resolución.

Modernización: Se transita a un formato digital que agiliza los procesos, garantiza validez jurídica y respeta a quienes no tienen acceso a la tecnología.

Protección del interés social: El Estado contará con herramientas para combatir recursos de procedencia ilícita y asegurar que los grandes capitales paguen los impuestos correspondientes, recursos que se traducen en más escuelas, hospitales y servicios para las familias.

Salomón Jara celebra la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo. (Cortesía )

Por último, enfatizó que esta acción refleja el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de poner al pueblo en el centro de todas las decisiones y de seguir transformando México desde sus cimientos.