Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, desde una conferencia de prensa mostró su apoyo al Paquete Económico 2026 impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde asegura que beneficiará a las familias mexicanas.

Asimismo, expuso que este presupuesto que ya fue enviado al Congreso tendrá beneficios en la economía sin tener que aumentar impuestos como el IVA o el ISR.

Salomón Jara Cruz asegura que Oaxaca será de las entidades más favorecidas

Durante la conferencia, el gobernador detalló que en este presupuesto el pueblo es lo que más importa, pues los programas recibirán una inversión histórica con el fin de favorecer al 82% de las familias.

Además, explicó que con el impulso de la producción nacional, se protegerán a las empresas mexicanas y se rescatarán otras como PEMEX y CFE, las cuales señala que fueron olvidadas por las administraciones pasadas.

El gobernador de Oaxaca asegura que la entidad tendrá mayor presupuesto en el 2026 (Cortesía)

Por otra parte, aseguró que Oaxaca será una de las entidades más beneficiadas, pues con se implementará una disposición estatal para proteger los productos artesanales que son emblemáticos del país. Y, asimismo, la entidad tendrá un aumento del 6.4% de participaciones y aportaciones federales, es decir, un incremento de 69 mil millones de pesos.

“Reconocemos y agradecemos el apoyo y la confianza de la presidenta Sheinbaum hacia Oaxaca. Este año, nuestra entidad será una de las más favorecidas, con un aumento del 6.4% en participaciones y aportaciones federales, muy por encima del promedio nacional. Esto se traducirá en más de 69 mil millones de pesos, es decir, 4 mil millones de pesos adicionales para nuestra entidad” Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca

Finalmente, Salomón Jara afirmó que con este nuevo presupuesto para Oaxaca se trabajará para fortalecer la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura, con el fin de priorizar el bienestar de las familias oaxaqueñas.