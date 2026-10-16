Oaxaca celebrará el Día de Muertos 2026 con tres concursos que buscan destacar la creatividad de las y los oaxaqueños, así como el valor de sus tradiciones. Las actividades forman parte de la programación del Gobierno estatal para compartir la riqueza cultural de la entidad con visitantes nacionales e internacionales.

Del 26 de octubre al 3 de noviembre, Oaxaca ofrecerá más de 100 actividades en el marco de La Fiesta más Viva de Todas. Entre ellas destacan los concursos de Decoración de Fachadas, Contingentes y Catrinas, que otorgarán premios de hasta 50 mil pesos a los primeros lugares.

Concurso de Decoración de Fachadas en Oaxaca: fechas y premios

El Concurso de Decoración de Fachadas se realizará el 26 de octubre y premiará a los tres primeros lugares con 50 mil, 25 mil y 15 mil pesos, respectivamente.

Podrán participar familias propietarias de casas particulares, comercios y otros espacios ubicados en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez. Las fachadas deberán decorarse con temáticas inspiradas en personajes, leyendas o cuentos oaxaqueños y mexicanos relacionados con el Día de Muertos.

Las propuestas deberán respetar la integridad de las fachadas y utilizar materiales amigables con el medio ambiente. El día del concurso, el jurado recorrerá las calles de la ciudad para evaluar las decoraciones y determinar a las personas ganadoras.

El registro es gratuito y estará abierto hasta el 25 de octubre de 2026 mediante el formulario que se localiza en las páginas oficiales.

Día de Muertos en Oaxaca 2026: conoce los tres concursos y sus premios (Cortesía )

Concurso de Contingentes en Oaxaca: recorrido y premios

El Concurso de Contingentes se llevará a cabo el sábado 31 de octubre por la tarde, con música, danza, trajes típicos, colores y elementos simbólicos de las tradiciones oaxaqueñas.

El recorrido comenzará en la Fuente de las Ocho Regiones y concluirá en el Zócalo de Oaxaca de Juárez, como parte de La Gran Comparsa. Durante el trayecto, las agrupaciones participantes estarán acompañadas por bandas de viento tradicionales o regionales.

Los tres primeros lugares recibirán premios de 40 mil, 20 mil y 10 mil pesos, respectivamente. La convocatoria contempla un máximo de 20 agrupaciones participantes. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de octubre de 2026.

Día de Muertos en Oaxaca 2026: conoce los tres concursos y sus premios (Cortesía )

Concurso de Catrinas en Oaxaca: requisitos y premios

El Concurso de Catrinas se realizará el 31 de octubre en el Zócalo de Oaxaca de Juárez, donde las personas participantes podrán mostrar su creatividad mediante maquillajes y vestuarios inspirados en esta emblemática figura de la cultura mexicana.

La convocatoria está dirigida a personas de 12 años en adelante. Los atuendos podrán integrar elementos tradicionales, contemporáneos o regionales de Oaxaca, con el propósito de destacar la diversidad cultural y las expresiones artísticas relacionadas con el Día de Muertos.

Los premios para los tres primeros lugares serán de 40 mil, 30 mil y 15 mil pesos, respectivamente. La fecha límite para registrarse es el 26 de octubre de 2026.

Los tres concursos forman parte de las más de 100 actividades organizadas por el Gobierno de Oaxaca para celebrar el Día de Muertos y acercar a visitantes y habitantes a las costumbres, expresiones artísticas y tradiciones de la entidad.