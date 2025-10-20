A través de sus redes sociales, Banda Jerez de Marco Flores denunció que fue atacada a balazos en una carretera hacia Zacatecas.

Banda Jerez de Marco Flores mostró cómo quedó el autobús tras el ataque que sufrieron, pero ¿qué la pasó a sus integrantes?

Banda Jerez de Marco Flores denunció que fue atacada a balazos en carretera hacia Zacatecas

El nombre de Banda Jerez de Marco Flores se hizo viral en redes sociales luego de que dieron a conocer que fueron atacados a balazos.

De acuerdo con lo narrado por la propia agrupación, los hechos habrían ocurrido mientras viajaban en la carretera hacia Zacatecas.

Banda Jerez de Marco Flores denunció que lamentablemente la inseguridad y violencia en las carreteras de México no ha cesado y lamentablemente a ellos les tocó.

Narraron que habrían sido atacados después de que tuvieron en Tlaxiaco, Oaxaca y se dirigían a Jerez, Zacatecas.

A través de un video, la Banda Jerez de Marco Flores mostró que el autobús en el que viajaban recibió varios impactos de arma de fuego.

¿Cómo se encuentras los integrantes de la Banda Jerez de Marco Flores tras ser atacados a balazos en la carretera hacia Zacatecas?

En su publicación, la Banda Jerez de Marco Flores reconoció que pasaron momentos de terror e incertidumbre .

Y es que no sabían que estaba pasando al escuchar varios impactos de arma de fuego.

Afortunadamente, los integrantes de la Banda Jerez de Marco Flores se encuentran bien y todo quedó en un susto y pérdidas materiales.

La Banda Jerez de Marco Flores destacó que hasta el momento no se ha esclarecido las razones del ataque a balazos que sufrieron.

Marco Flores y “La Banda Jerez” (@marcofloresylajerez1 / Facebook )

Marco Flores de La Banda Jerez confirma que no presentaron una denuncia formal tras ser atacados a balazos

En entrevista, Marco Flores de La Banda Jerez relató que es lamentable lo que se vive en el país, pues de un cerrito de Oaxaca en los limites con Puebla les tiraron balazos y en seis ocasiones le dieron al autobús.

Marco Flores de La Banda Jerez cree que los querían parar , pero ellos no se detuvieron y afortunadamente no pasó a mayores.

Durante su conversación con Sale el Sol, Marco Flores de La Banda Jerez puntualizó que no habían procedido legalmente porque es todo un trámite.

Marco Flores de La Banda Jerez anunció que iban a aumentar su seguridad e incluso pensar sobre si se presentan o no en ciertos lugares.