Tras los brotes de violencia ocurridos en el Istmo de Tehuantepec, el Gabinete de Seguridad de Oaxaca reforzó la seguridad con operativos en los diferentes puntos de la región, con el objetivo de mantener la calma y garantizar seguridad.

Refuerzan seguridad en el Istmo de Tehuantepec

Fue la noche del viernes cuando una agresión con disparos de arma de fuego dejó como saldo cuatro personas sin vida en la colonia Las Flores de Matías Romero. Mientras que el segundo evento se dio en la agencia municipal de La Venta, en Juchitán, donde personas armadas dispararon, dejando a tres personas sin vida, una menor de 6 años incluida.

Los hechos ocurridos en Matías Romero y Juchitán de Zaragoza dejaron un total de siete personas muertas, por lo que el Gabinete de Seguridad de Oaxaca actuó de manera inmediata y desplegó elementos de seguridad en las calles.

Asimismo, se explicó que las autoridades se encuentran realizando investigaciones para dar con el paradero de las y los responsables y esclarecer los hechos.

El Gabinete de Seguridad de Oaxaca aseguró que se encuentra trabajando en coordinación con autoridades para garantizar justicia y asegurar que este tipo de acciones no se repita, con el objetivo de mantener un estado tranquilo para las familias oaxaqueñas.