El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que la construcción de la planta de Tesla en Santa Catarina podría prolongarse hasta 16 meses ello a pesar de la promesa de construirla en un tiempo récord.

Es decir, en lugar de estar lista en nueve meses, para finales de 2023, estaría construida a mitad de 2024, según los cálculos a raíz de las declaraciones de Samuel García hechas al canal alemán en español Deutsche Welle (DW).

Cabe recordar que la construcción de la planta de una de las empresas de Elon Musk iniciará a finales de abril o inicios de mayo de este 2023, según las proyecciones.

“Yo esperaría que finales de abril, principios de mayo, hagan el anuncio de arranque y empiecen ya con la construcción. Es un nuevo proceso de ensamble para hacer el vehículo más barato a mayor escala, entonces, no va a ser ninguna réplica y por ende no puede tener los mismos tiempos que la de Shanghai. Nosotros estimamos, esto no lo dice Tesla, que podría tardar entre 14 y 16 meses”

Samuel García. Gobernador Nuevo León