Mariana Rodríguez cuenta por medio de su perfil de Instagram, cómo fue la primera visita que Elon Musk hizo a la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Tras el anuncio de la construcción de una giga fábrica de Tesla en Santa Catarina, Mariana Rodríguez recordó la primera visita que el millonario empresario hizo a Monterrey.

Al relatar parte del viaje que Elon Musk hizo en octubre del año pasado a la ciudad de Monterrey, Mariana Rodríguez afirmó que en esa visita, hubo algo que impresionó al millonario.

Mariana Rodríguez (Mariana Rodríguez / Facebook)

Mariana Rodríguez contó parte de la primera visita que Elon Musk hizo a Monterrey

A través de un par de historias que publicó en Instagram , Mariana Rodríguez contó sobre la primera visita que Elon Musk hizo en octubre del 2022, a la ciudad de Monterrey.

De acuerdo con lo indicado por la titular de la oficina AMAR a Nuevo León, en la visita que el millonario realizó a la capital del Nuevo León, le dieron un tour en helicóptero.

Durante el vuelo, indicó, llevaron a Elon Musk a conocer “ diferentes terrenos ”, tras lo cual se trasladaron a una terraza porque querían que tuviera una vista panorámica de la ciudad.

En el trayecto en Monterrey por la vía terrestre hacia la terraza, aseguró Mariana Rodríguez, el millonario dueño de Tesla se quedó impresionado por algo que vio.

Y es que según lo indicado por la también influencer, Elon Musk no esperaba que en la plaza Fashion Drive de Monterrey, hubiera un sucursal de Bed Bath and Beyond .

Sobre ello, Mariana Rodríguez dijo que Elon Musk les cuestionó sobre la tienda, ante lo cual añadió, ella misma le dijo que solo les faltaba una sucursal de Target (cadena de supermercados) y Tesla.

“Se quedó como sorprendido de que teníamos Bed Bath and Beyond aquí y pues obviamente toda el área de Fashion Drive es muy bonita” Mariana Rodríguez

Elon Musk se quedó muy impresionado en su primera visita a Monterrey, afirma Mariana Rodríguez

En una segunda historia, Mariana Rodríguez insistió en que Elon Musk se quedó muy impresionado por lo que vio en su primera visita que hizo a la ciudad de Monterrey.

Al respecto, señaló que el millonario sacó su celular y le tomó fotos a las montañas de la ciudad e incluso, afirmó que en varios puntos del estado el millonario decía “cómpralo, cómpralo”.

Cabe destacar que fue en el mes de octubre del año pasado, cuando Elon Musk visitó Monterrey y durante el viaje, estuvo acompañado por Mariana Rodríguez y Samuel García.

Medios locales dieron a conocer algunas fotografías del encuentro, en las cuales se muestra que el millonario dueño de Tesla estuvo platicando de cerca con ambos.

Ayer 1 de marzo, Elon Musk confirmó durante el Tesla Investor Day 2023, que invertirá en México con la construcción de una giga fábrica en el municipio de Santa Catarina.