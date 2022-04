Saraí e Ivonne , identificadas como las amigas de Debanhi Escobar que estuvieron con ella el día de su desaparición, dieron una entrevista a Televisa Monterrey, donde aseguraron que han declarado más de 5 veces ante las autoridades.

Las dos jóvenes contaron lo que habrían vivido junto con Debanhi desde la noche del 8 de abril hasta la madrugada del 9; señalaron que la intentaron ayudar y que ellas no son las responsables de lo que ocurrió.

“Hemos declarado como más de 5 veces”, señalaron Saraí e Ivonne, amigas de Debanhi.

Saraí detalló que era amiga de Debanhi desde hace 4 meses aproximadamente; mientras que Ivonne dijo que la conoció esa misma noche, su amiga en común fue Saraí.

De acuerdo con el abogado de Saraí e Ivonne, Adolfo Vega, ambas jóvenes están colaborando en la investigación por la desaparición y feminicidio de Debanhi Escobar como testigos.

“Todas las entrevistas que han sido recabadas por la fiscalía es solo como investigación, no están como inculpadas”.

En la entrevista con Televisa Monterrey aseguró que ambas amigas de Debanhi se han presentado las veces que han sido requeridas por la Fiscalía de Nuevo León y hasta ahora, las han entrevistado más de 5 veces : “la última vez estuvieron 12 horas dando detalles de lo que pasó”.

El abogado dijo que Saraí e Ivonne decidieron salir públicamente porque han recibido amenazas y tienen miedo de salir de su casa.

Según la versión de Saraí e Ivonne, identificadas como las amigas de Debanhi que salieron públicamente hasta este 27 de abril, esto fue lo que pasó con la joven el día que fue reportada como desaparecida en Escobedo, Nuevo León.

Para Televisa Monterrey, dijeron que las 3 salieron de la casa de Debanhi cerca de las 11 de la noche del viernes 8 de abril; primero acudieron a una fiesta cercana pero luego decidieron acudir a una fiesta que se realizaba en la Quinta.

En la fiesta de la Quinta , las tres jóvenes estuvieron hasta cerca de las 4 de la mañana del 9 de abril. En ese momento es cuando Debanhi sube sola al taxi con el “conductor de confianza” y Saraí e Ivonne se van juntas.

Según Saraí, desde las 3:59 de la mañana, intentaron comunicarse con el papá de Debanhi, Mario Escobar, pero no obtuvieron respuesta.

Ivonne recibió la foto de Debanhi parada sola en medio de la carretera a Nuevo Laredo a las 4:26 de la mañana. Ellas, como ya estaban cerca de su casa, no pudieron regresar por la joven y fue la última vez que supieron de la víctima.

Saraí e Ivonne, amigas de Debnahi, compartieron audios y capturas de pantalla de lo que contaron en la entrevista con Televisa Monterrey.

“No sabíamos qué hacer pero esto ya nos superó, ya no queremos que nos ataquen porque nos llegan amenazas [...] nosotras no somos las culpables, no tuvimos la culpa”.

Saraí