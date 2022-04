El papá de Debanhi Escobar compartió que autoridades del gobierno federal iniciaron las investigaciones sobre la muerte de Debanhi Escobar.

De acuerdo con Mario Escobar, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue quien se acercó a su familia para informar sobre su trabajo.

Además, afirmó que los trabajos de las autoridades y peritos federales iniciaron desde el pasado 22 de abril y que se realizaron de manera “muy discreta”.

Un grupo de análisis e inteligencia de las SSPC y la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) inició con su propia investigación del caso de Debanhi Escobar.

Los trabajos de las autoridades federales fueron apoyados por la Guardia Nacional desde el 22 de abril y hasta que terminaron de realizar su peritaje.

Durante la mañanera del 26 de abril, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió que su gobierno ya se encontraba trabajando en el caso de Debanhi y aseguró que informaría sobre los avances.

De acuerdo con el papá de Debanhi Escobar, personal de la Comisión Nacional de Búsqueda y una antropóloga forense estuvieron presentes en la autopsia que se realizó a la joven.

Mario Escobar compartió en un video la forma en que se llevaron a cabo las investigaciones de las autoridades federales enviadas por instrucción del presidente.

De acuerdo con el papá de Debanhi Escobar, personal jurídico revisó los primeros tomos de las carpeta de investigación del caso, así como los tomos

Además, peritos realizaron labores de inspección en el Motel Nueva Castilla y su periferia ; revisaron la casa de Debanhi Escobar y hablaron con las personas que estuvieron con la joven de 18 años el día de su desaparición.

Por otra parte, informó que la inspección del área se realizó durante la madrugada del 23 de abril, para que se asemejara a las condiciones en las que la joven se encontraba el 9 de abril.

Así pudieron tener “la pericial” de:

Cabe señalar que los datos obtenidos por los peritos federales fueron compartidos con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León.

Asimismo, compartió que se hicieron todas las recreaciones sobre los hechos conocidos de los últimos momentos que se tienen registrados de Debanhi Escobar.

Por otra parte, informó que llevó el caso de Debanhi Escobar a organizaciones de Derechos Humanos como:

“Tenemos toda la esperanza de que esto se resuelva pronto porque esto no pudo ser, esto no puede ser lo que está pasando, no puede ser todo lo que estamos viviendo. No puede ser ni en Nuevo León ni en México lo que le pasó a mi hija que hubo mucha negligencia”

Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar