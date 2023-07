Samuel García aseguró que el estado de Nuevo León está a un sólo paso de convertirse en Texas , pero hay un obstáculo para lograr esta transformación: el fiscal Pedro Arce.

De acuerdo con el gobernador, todo deviene de la nula eficacia de labores del funcionario, así como los principios partidistas del ‘PRIAN’ con los que se dirige.

Pues ambos aspectos impiden que Nuevo León se desarrolle de manera positiva frenando buenos resultados en materia de seguridad, donde hay bastantes deficiencias.

“No solamente no jala, sino que me opera en contra” , declaró Samuel García sobre el fiscal Pedro Arce, reiterando su petición para quitarlo del gabinete.

Ya que el gobernador de Nuevo León ya había solicitado ante la Comisión Permanente el quitar a Pedro Arce por incumplimiento de sus funciones y violaciones a la Constitución .

Durante la presentación de su informe como gobernador de Nuevo León, Samuel García dio a conocer que el fiscal Pedro Arce ha limitado significativamente su administración .

Esto debido a que él, como otros funcionarios de PRI y PAN, le cierran las puertas a los proyectos de transformación en diversas localidades.

Y no solo eso, sino que ni siquiera cumplen con las responsabilidades que tienen a su cargo obedeciendo a intereses propios antes que a los de la población de Nuevo León.

Siendo el caso del fiscal Pedro Arce algo que interfiere al progreso y la seguridad del estado demeritando el potencial que tiene para ser una entidad del nivel de Texas.

“Quieren que arregle la seguridad de Nuevo León, ¿cómo le hago si el fiscal que me pusieron del PRI (Pedro Arce) no viene a las juntas? […] Y no solamente no jala, me operan en contra operativos”.

Samuel García