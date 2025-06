Los testimonios de maltrato a médicos residentes en la Unidad Médica de Alta Especialidad 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León, Monterrey, siguen saliendo a relucir.

Estos maltratos que se viven en la Unidad Médica de Alta Especialidad 25 del IMSS, en Nuevo León, habrían sido una de las principales causas por las que Abraham Reyes Vázquez, médico residente, se quitó la vida.

Aunque Abraham Reyes Vázquez era médico residente de Cardiología, esta no sería la única especialidad donde hay casos de maltrato, pues un reciente testimonio indica que los mismo ocurre en Urología.

Revelan más testimonio de maltrato a médicos residentes en Unidad Médica de Alta Especialidad 25 del IMSS

Tras el caso de Abraham Reyes Vázquez, un usuario de redes sociales, llamado Luis Angel LM, compartió su testimonio sobre los maltratos que se viven en la Unidad Médica de Alta Especialidad 25 del IMSS.

Luis Ángel habría sido aceptado en la especialidad de Urología para iniciar sus estudios en la Unidad Médica de Alta Especialidad 25 del IMSS en marzo de 2025, pero la bienvenida no fue lo que esperaba.

De acuerdo con el testimonio, desde el día uno los médicos residentes son “avisados” que su horario inicia a las 3:30 am y no tiene hora de salida, y estarían obligados a cumplirlo para no perder horas de quirófano.

El médico residente de la Unidad Médica de Alta Especialidad 25 del IMSS reveló que durante el primer mes habría bajado nueve kilos, pues no tenía tiempo para comer, dormir y ni siquiera para tomar agua.

Los maltratos no terminan aquí, pues Luis Ángel comenta que un día el residente de mayor rango que él, Dr. Marco, lo llamó para reclamarle qué había “comprado alimentos”, esto habría ameritado que lo humillara.

“El problema no es que comas, el problema es que tienes que pedir permiso para que te dejen ir a comer. Lárgate ya, toma tu mochila y vete, tú no perteneces aquí, eres un pendejo”, le habría dicho el Dr. Marco a Luis Ángel.

Maltrato a médicos residentes en Unidad Médica de Alta Especialidad 25 del IMSS (Google maps)

Maltrato en Unidad Médica de Alta Especialidad 25 del IMSS habría afectado a más médicos residentes

El médico residente Luis Ángel resaltó que después de varios meses en la Unidad Médica de Alta Especialidad 25 del IMSS comenzó a tener crisis de ansiedad al punto de desear tener un accidente para poder descansar un par de días.

Luis Ángel tuvo que “renunciar a su sueño” tras haber llegado a su límite y denunció al Dr. Marco, quien solo recibió una charla sobre hostigamiento laboral por parte de la Unidad Médica de Alta Especialidad 25 del IMSS.

Según Luis Ángel, muchos más residentes tienen testimonios de abuso y maltratos en la Unidad Médica de Alta Especialidad 25 del IMSS e, incluso, muchos ya han decidido dejar su especialidad.

En su testimonio, Luis Ángel recalcó que solo no era amigo de Abraham Reyes Vázquez, sin embargo, siempre lo saludo con cordialidad y asegura que nunca imaginó que “estuviera cursando por algo tan difícil”.