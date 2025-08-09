Samuel García, gobernador de Nuevo León, firmó un Memorándum de Entendimiento con el alcalde de Laredo, Texas, y el Director Ejecutivo de Green Corridors para establecer un marco de colaboración en centros logísticos entre México y Estados Unidos.

Impulso a la frontera y comercio

Durante el evento, García destacó el aumento significativo de cruces en el Puente Colombia, proyectando que para 2030 se alcance un volumen de 20 mil cruces, fortaleciendo la conexión fronteriza y el comercio entre ambos países.

Proyectos industriales y logísticos

Se visitaron desarrollos como Talise y Gateway Industrial Park en Laredo, con inversiones millonarias en terrenos estratégicos para la logística, mientras que la empresa estadounidense instalará su base en el Interpuerto de Salinas Victoria, Nuevo León.

Visita y diálogo con inversionistas

La comitiva terminó su recorrido en el Wisdom Industrial Park, donde sostuvieron un diálogo informal con inversionistas sobre proyectos de desarrollo, reforzando el compromiso de inversión y crecimiento económico en la región.