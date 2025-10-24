La tarde de este jueves comenzaron las audiencias de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en el Cintermex, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de recabar opiniones de diversos sectores políticos y sociales para construir una nueva infraestructura electoral.

Durante el evento inaugural, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó que este proceso representa un momento histórico para la democracia mexicana, pues sienta las bases del llamado “segundo piso de la Cuarta Transformación”.

Participación femenina marca pauta en la Reforma Electoral

En esta primera audiencia, las mujeres ocuparon un papel protagónico, aportando ideas y propuestas para fortalecer la representación política y la paridad en los procesos electorales.

Mujeres participan en la primera audiencia de la Reforma Electoral en Cintermex (Cortesía)

Entre las asistentes destacaron la senadora Judith Díaz, la diputada local Guadalupe Rodríguez, y la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos y Prevención Social, quienes coincidieron en la urgencia de profundizar la participación política de las mujeres en todos los niveles.

El evento contó con la presencia de diversas secretarías del gabinete estatal y del gobernador Samuel García, quienes acompañaron los trabajos en representación de Nuevo León.

Los foros de la Reforma Electoral continuarán en distintas entidades del país, con el objetivo de recoger la voz ciudadana y consolidar una propuesta de modernización electoral que garantice igualdad de condiciones y prácticas democráticas más transparentes.