Ritha López, una mujer de Monterrey, Nuevo León, grabó y denunció a su ex novio José Francisco ‘N’, quien la amenazó con un cuchillo en una discusión.

A través de redes sociales, Ritha López exhibió en video la violencia que vivía con su ex novio y las amenazas que sufrió como parte de su relación sentimental, que según su testimonio, incluyen amenazas con arma blanca, intentos de asfixia y ataques verbales y físicas.

En una grabación compartida, la mujer mostró cómo su ex pareja José Francisco ‘N’ la amenazó con un cuchillo y pese a que Ritha suplicaba que el hombre se detuviera, éste continuaba violentándola.

Mujer que fue amenazada con cuchillo por su ex novio denuncia trabas de la Fiscalía de Nuevo León

En una historia de su cuenta de Instagram, la mujer señaló que al presentar la denuncia contra su ex novio, la Fiscalía de Nuevo León le ha puesto una serie de trabas.

“Como ya sabemos hasta ahorita me traen en puras vueltas poniéndome peros pero aún así no me detendré”, indicó Ritha López, quien ha compartido videos, fotos y relatos sobre este caso.

En su denuncia, la mujer contó que perdió un bebé derivado de las constantes peleas con su ex pareja José Francisco ‘N’; sin embargo, acusó que en la Fiscalía de Nuevo León le dijeron que no tiene “daño psicológico grave”.

La víctima narró que producto de esa relación padeció episodios de manipulación psicológica, así como y otros tipos de violencias y el quedarse sin empleo.

En otra historia, Ritha comentó que ha metido presión y que reconoció que al momento sí hay algunos avances en su caso.

Mujer graba amenaza con cuchillo de su ex novio en Monterrey (Especial)

Mujer que fue amenazada con cuchillo responsabiliza a ex novio y a su familia por daño a su integridad

En otro episodio de violencia de su relación, la mujer denunció que su ex novio la llevó a Saltillo para que sus primas hermana y su mamá la golpearan.

De acuerdo con testimonios que han salido a la luz a raíz de este caso de violencia de género, se dio a conocer que la ex pareja de Ritha López estuvo recluido en una cárcel de Saltillo, ciudad donde reside su familia.

Ritha López comentó que las agresiones de su ex pareja se originaron de discusiones que tuvieron debido a supuestas infidelidades de él.

Derivado de la violencia, hizo responsable a José Francisco ‘N’ y a su familia de cualquier situación que pudiera poner el riesgo su vida.