Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar, dio 15 días a la Fiscalía de Nuevo León para presentar avances en la carpeta de investigación por el feminicidio de su hija.

Al salir de una reunión con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León el miércoles 3 de agosto, Mario Escobar lamentó que la dependencia aún no tenga definidas las líneas de investigación ni información sobre los posibles responsables.

“Les doy este último voto de confianza por 15 días de lo contrario a ver qué medidas vamos a tomar porque ya es mucho tiempo, casi cuatro meses y no tenemos ninguna línea de investigación con sospechosos”.

El papá de Debanhi Escobar explicó que la reunión sucedió a dos semanas de la presentación del dictamen final que reveló que la causa de muerte de la joven fue asfixia por sofocación .

Pero que durante estas dos semanas, la Fiscalía de Nuevo León no tiene avances, por lo que Mario Escobar le dio 15 días a la dependencia para seguir investigando.

Mario Escobar reveló que en la Fiscalía de Nuevo León le dijeron que “van a tratar de encontrar algo” pero señaló que es responsabilidad de la dependencia dar con los responsables del feminicidio de Debanhi.

También dijo que hasta ahora, lo que saben, es que Debanhi Escobar entró al motel Nueva Castilla pero nunca salió y que fue privada de su libertad, y luego asesinada.

“No hubo avances, solo eso que se integra gente nueva al caso pero no habría necesidad porque ya pasó mucho tiempo y no tenemos nada. Les pregunté cuáles son las líneas de investigación y no tienen nada”.

Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar