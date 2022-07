Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar, dijo al término de los resultados de la necropsia del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), que la causa de muerte de su hija fue feminicidio.

Esto luego de que la necropsia resolviera que Debanhi Escobar murió debido a una asfixia por sofocación de 3 a 5 días antes de ser localizada; además de que se descartó violencia sexual.

Mario Escobar fue abordado por medios de comunicación al término del dictamen, a los que aseguró que desconocía la resolución de las autoridades en torno al caso de Debanhi Escobar.

Asimismo, reiteró que más tarde lanzará un comunicado de prensa con respecto a lo que se resolvió en el dictamen final luego de que analice la información brindada junto con su esposa, Dolores Bazaldúa.

“Voy a analizar todo lo que la versión se dio hace unos momentos, yo no sabía nada, como les había comunicado hasta hace un rato, me dicen ellos las conclusiones, estoy conforme con las conclusiones sí, voy a analizar todo esto que se dijo y como les dije voy a hacer un comunicado de prensa en un ratito más ya analizándolo con mi esposa. Vamos a analizar todo lo que aquí se dijo, creo que vamos avanzando con todo lo que se comentó aquí, lo analizamos y en su momento el día de hoy les hago el comunicado”. Mario Escobar

Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar (Captada de video / Vía Twitter)

Mario Escobar exige la renuncia de funcionarios de Semefo ante resultados de la necropsia del Incifo

Alrededor de las 22:00 horas, como lo había prometido, Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar, realizó un enlace en vivo a través de YouTube, para expresar su postura ante los resultados de la necropsia del Incifo:

“Podemos hablar ahorita sí ya de un feminicidio... Los objetivos de la Fiscalía, a partir de los resultados de la opinión técnica, deben ser realizados a partir de una perspectiva de género y de derechos humanos... a partir de hoy tiene el trabajo y la obligación de demostrar con elementos científicos suficientes necesarios cómo se cometió el feminicidio de mi hija, los resultados de hoy son el ejemplo de cómo las omisiones de las instituciones tienen que ser tomadas en consideración para no afectar el derecho a la verdad... el feminicidio no fue por sus acciones, su forma de ver la vida o su comportamiento, eso hay que dejarlo bien claro, fue por ser mujer...” Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar

En el mismo comunicado, Mario Escobar agradeció a la gente que ha acompañado a su familia en el seguimiento del caso, pues así, dijo, “juntos evitamos el carpetazo”.

También, el papá de Debanhi Escobar agradeció la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de otras instancias federales y del Incifo, con cuya necropsia, dijo, “a debe de haber culpables”:

“Con estos peritajes, que son diferentes y que tenemos la confianza que va a buscar la verdad, porque es muy diferente la conclusión, ya debe de haber culpables y responsables, como el coordinador de la Semefo, yo no sé si lo hizo por negligencia, por dolo o por omisión, pero tiene que tener consecuencias, ya le solicité al fiscal, exijo que pongan su renuncia inmediatamente” Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar

Mario Escobar afirma que Debanhi Escobar fue víctima de feminicidio

Previo a esta transmisión por YouTube, periodistas cuestionaron nuevamente si Mario Escobar continuaba pensando que el cuerpo de Debanhi Escobar había sido sembrado como él insistía, a lo que él no dio una respuesta clara.

“Bueno ya escucharon ustedes las declaraciones del fiscal, las declaraciones de los peritos, y bueno, definitivamente seguimos en la misma tónica de empezar a seguir trabajando, con que si haya presuntos responsables, pues tratarlo de encontrar”. Mario Escobar

Durante una transmisión de Milenio Televisión, Mario Escobar declaró que desconoce si hay un presunto culpable, pues afirmó que no se le ha informado nada al respecto y que todavía faltan algunos peritajes que se mandaron a hacer a Inglaterra.

Ante el cuestionamiento a Mario Escobar sobre si él seguía creyendo que Debanhi Escobar fue víctima de feminicidio, contrario a lo que señala la Fiscalía de Nuevo León, Mario Escobar aseguró que sí.

“Sí, definitivamente sí, para mí sí (fue feminicidio)”. Mario Escobar

No obstante, posteriormente reiteró que esta aseveración es sólo una hipótesis, pero que la analizará en conjunto con las hipótesis de las autoridades para llegar a una conclusión sobre la causa de muerte de Debanhi Escobar.

“Sigo con la misma tónica yo, y a lo que acaban de decir, mi hija no murió accidentalmente, esa es mi hipótesis y bueno ya lo vamos a valorar con las hipótesis que acaban de decir ahorita”. Mario Escobar

Además, negó que él tenga algún sospechoso responsable de la muerte de su hija, Debanhi Escobar.

Capilla de Debanhi Escobar (Cuartoscuro )

Mario Escobar descarta que Debanhi Escobar haya sufrido violencia sexual

Por otra parte, Mario Escobar no acusó esta vez a la Fiscalía de Nuevo León de no actuar correctamente como anteriormente había señalado además de asegurar que ya no confiaba en la autoridad.

En esta ocasión el papá de Debanhi Escobar se limitó a decir que las autoridades de la fiscalía “están trabajando” y que no se puede descartar nada todavía ya que no hay un dictamen concluyente.

Sin embargo, Mario Escobar sí descartó que Debanhi Escobar haya sufrido violencia sexual, situación que también fue descartada por la necropsia de la Incifo.

“Hay mucha confiabilidad en ese sentido”, dijo Mario Escobar sobre los resultados de la necropsia que niegan que Debanhi Escobar presentara lesiones por violencia sexual.

Finalmente, Mario Escobar apuntó que estará publicando su comunicado de prensa en aproximadamente dos horas tras el término del dictamen de la necropsia, por lo que dicho informe podría estar listo cerca de las 22:00 horas.