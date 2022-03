Mariana Rodríguez sí quiere adoptar al niño Emilio pero “no es el momento”

Mariana Rodríguez, influencer y primera dama de Nuevo León, aseguró que siente una gran conexión con el niño Emilio y si quisiera adoptar, sería a él.

Sin embargo, aclaró que adoptar es una plan que no tiene por el momento porque quiere dedicar todos su tiempo a ayudar a Samuel García, su esposo, y trabajar en favor de la entidad.

En entrevista para la revista Quién, Mariana Rodríguez aseguró que, a pesar de que muchos creen que su acercamiento con los niños de los DIF Capullos es una estrategia, lo hace de corazón.

Además, dijo que la conexión que tiene con el niño Emilio “es verdadera” y aseguró que tiene testigos.

El pasado 14 de enero, Mariana compartió en redes sociales la “adopción” por un fin de semana del menor, lo que le valió muchas críticas.

Sin embargo, la titular de Amar a Nuevo León aseguró que n o fue una práctica ilegal ni un abuso de poder por parte de la pareja.

Por otra parte, señaló que aunque su conexión con el niño Emilio es real, la decisión de adoptarlo no es solo suya.

Mariana Rodríguez reiteró que pensar en adoptar es un tema que se debe tratar en pareja y no basados en la presión social por haber pasado con el menor un fin de semana.

Asimismo, dijo que todavía no es el momento de tomar una decisión de ese tipo , aunque Mariana está segura que, de adoptar, solo podría ser el menor con el que ya ha convivido.

Asimismo, Mariana Rodríguez recordó que una de las razones por las que no considera por el momento realizar la adopción es debido a que el menor tiene una discapacidad.

Esto significa que Rodríguez tendría que dedicarle mucha atención , cosa que por el momento prefiere dar a los temas de relevancia en Nuevo León.

“Esa es una decisión que se toma en pareja y no de forma rápida. No creo que sea el momento todavía, porque, además, es un niño con discapacidad que requeriría mucha atención de mi parte, Si en algún momento pienso en adoptar, va a ser Emilio, si sigue en el albergue del DIF, pero ahora no está en mis planes”

En el mismo sentido, aclaró que tampoco planea convertirse en mamá pronto aunque piensa que a lo largo del sexenio pueda darse.

Recordó que es consciente de que ella no es la gobernadora, pero siente el deber de ayudar y, desde su posición como primera dama, quiere seguir participando.

“Ahorita no. Pienso que no es el momento adecuado…Yo no soy la gobernadora, es Samuel, pero siento que desde mi posiciòn estoy ayudando a mucha gente y me encantaría seguir participando”