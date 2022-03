Mariana Rodríguez se tuvo que salir de un manicure por una emergencia de trabajo

Mariana Rodríguez se tuvo que salir de un manicure por emergencia de trabajo.

Así lo expresó la esposa de Samuel García por medio de redes sociales, en donde explicó que tuvo que salir de su sesión de uñas porque debía atender un parto.

De acuerdo con Mariana Rodríguez, una adolescente del centro de Desarrollo Integral de las Familias, DIF; de Nuevo León le pidió que la acompañara durante su labor de parto.

“Chavacanos, ¿cómo están? Pues yo estaba my campante, en mi manicura, tomando mi curso.

Dije: “deli, mi mañana libre, me urgía” y de repente, me habla Falcón: “Ya va una adolescente”.

(Ella) me había pedido que la acompañara en su parto, a cesárea de emergencia, porque su bebe ya no se estaba moviendo y porque la placenta no estaba apoyando a que creciera el bebé”.

Mariana Rodríguez