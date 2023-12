¡Tiembla Mariah Carey! La precandidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez Cantú, parece tener firme su objetivo de obtener el título de reina de la Navidad y ahora lanzó una canción dedicada a su hija Mariel.

Por medio de su cuenta de Instagram, Mariana Rodríguez compartió un video musical en vísperas de la Navidad con dedicatoria especial para su hija Mariel.

Esta Navidad 2023 será la primera que la influencer y empresaria pasará en compañía de su hija y su esposo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

¿Qué dice la letra de la canción navideña de Mariana Rodríguez dedicada para su hija Mariel?

En sus cuentas de plataformas digitales, Mariana Rodríguez compartió su nueva canción titulada “Mi primera Navidad contigo” en la que expresa su emoción y amor por compartir su primer 25 de diciembre en compañía de su hija.

En la canción, que dura solamente 1 minuto con 36 segundos, la influencer da cuenta de todo el amor que siente por su hija y lo que provocó su llegada en su vida en marzo de 2023.

La letra completa de la canción navideña con la que Mariana Rodríguez busca quitarle el título de “reina de la Navidad” a Mariah Carey es la siguiente:

“Mi primera Navidad contigo, es mi día favorito. Tu primera Navidad conmigo ¡qué recuerdo tan bonito! (Coro) Yo no sabía todo lo que provocarías y que tu compañía sería tanta alegría, yo no sabía todo lo que provocarías, aún no te conocía y yo ya te quería. Mi primera Navidad contigo, es mi día favorito. Tu primera Navidad conmigo ¡qué recuerdo tan bonito! (Coro) Ya te soñaba, desde hace tanto te esperaba, así te imaginaba, te quiero más que a nada, ya te soñaba, desde hace tanto te esperaba, antes de tu llegada sentí que ya te amaba. Mi primera Navidad contigo, es mi día favorito. Tu primera Navidad conmigo ¡qué recuerdo tan bonito! (Coro)” Letra de "Mi primera Navidad contigo" de Mariana Rodríguez

La canción interpretada por Mariana Rodríguez fue escrita por Moisés Barba González y ya se encuentra disponible en Spotify.

¿Mariana Rodríguez quiere ser la nueva “reina de la Navidad” y destronar a Mariah Marey?

Si bien Mariana Rodríguez es conocida por ser influencer, empresaria y política, también ha experimentado una faceta como cantante.

Recientemente, ha colaborado en canciones propagandísticas de Movimiento Ciudadano para las elecciones 2021 y para las próximas elecciones 2024 con “Ponte Nuevo, Nuevo León” y “Lo Nuevo”, respectivamente; pero tiene al menos otras ocho canciones en su repertorio musical.

Incluso, una de las canciones que interpreta la creadora de “Mar Cosmetics” es la canción “Un millón de veces sí” dedicada a su esposo Samuel García y que le cantó en su boda.

No obstante, Mi primera Navidad contigo es la única canción navideña que tiene Mariana Rodríguez en su repertorio como artista; de modo que la famosa intérprete de “All I Want for Christmas is You” tiene a salvo, de momento, su título como la “reina de Navidad”.

Y es que Mariah Carey se ha autoproclamado como la “reina de la Navidad” debido a la perdurable popularidad de su canción a casi 30 años de su lanzamiento.