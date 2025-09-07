Se dio a conocer una nueva Lady Metro en Monterrey, Nuevo León: video de la usuaria la muestra agrediendo a varias personas en la Línea 1 del transporte regiomontano.

Fue uno de los principales agredidos por Lady Metro Monterrey quien dio a conocer lo sucedido la tarde del jueves 4 de septiembre, con una petición a quienes hayan grabado el incidente de enviar sus videos.

Lady Metro Monterrey no ha sido identificada aunque se le ha señalado de protagonizar otros eventos similares de acuerdo con los comentarios de redes.

Lady Metro Monterrey: Video muestra a usuaria agrediendo a varias personas

En redes sociales hay un video viral sobre una usuaria que agredió a varias personas en el Metro de Monterrey (Metrorrey) tras señalar que la estaban acosando; internautas la apodaron “Lady Metro”.

De acuerdo con la publicación compartida por el usuario Sahid Orlando, fue alrededor de las 17:30 horas del jueves 4 de septiembre cuando se encontró a Lady Metro Monterrey en la Línea 1, entre las estaciones Y Griega y Eloy Cavazos.

Tal como denuncia, Lady Metro Monterrey había empujado inicialmente a otro pasajero, aunque también se dirigió a Sahid con la amenaza para que no le volviera a buscar pleito, pese a que el usuario le recalcó que no estaba haciendo nada.

Sin embargo cuando él iba a descender del transporte, la mujer le habría dado un golpe en la cara, bajo la acusación de que la estaba acosando, además se ve a Lady Metro en el andén, en donde lo vuelve a insultar.

Sahid y otros usuarios del Metrorrey señalaron que no la estaba acosando, sin embargo, los habría empezado a insultar, por lo que pidió que le enviaran otros videos en el que se muestre la agresión de Lady Metro, hecho que agradecería.

En uno de dichos videos, Lady Metro Monterrey también aparece gritándoles en el vagón a Sahid Orlando y un segundo hombre, no sólo por grabarla, sino por señalar que ya les había dicho a ambos que no los ama y que no lo molestaran.

Asimismo, Lady Metro Monterrey lanzó acusaciones que no estaban conectadas, por ejemplo que no mantenía inútiles y que “es un débil que se deja de su tío”, aunque ambos afirmaron que no la conocían.

Lady Metro Monterrey: Qué se sabe de la mujer que agredió a usuarios en el transporte

En grupos dedicados al “Metrorrey” ya fue identificada la mujer que agredió a diversos usuarios en dicho transporte conocida como Lady Metro Monterrey, además de señalar que no sería la primera vez.

Entre los comentarios de la publicación de Sahid Orlando compartieron otro video en el que Lady Metro estaba en otro transporte público de Monterrey, en el que también agredió a un hombre que presuntamente no le había hecho nada.

Mientras que en 2023 Lady Metro ya había sido entrevistada por Telediario al lavar su ropa en el agua tratada del Paseo Santa Lucía, Monterrey, esto por problemas económicos, ya que dijo, se le debía una herencia.

Aunque Lady Metro Monterrey no ha salido a dar su versión sobre lo ocurrido en la Línea 1 del Metrorrey el jueves 4 de septiembre, sin embargo por su contenido y lo ya mencionado, internautas apuntan que tendría problemas mentales.