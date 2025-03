Videos de cámaras de seguridad captaron el momento del incendio de una de las sucursales de El Pollo Loco en Monterrey, Nuevo León.

En los videos, que ya circulan en redes sociales, se observan los momentos exactos en que al menos un par de sujetos provoca el incendio en una de las sucursales en Monterrey.

Y es que en las últimas dos semanas, al menos cinco sucursales de la popular cadena de restaurantes en Nuevo León han sido víctimas de ataques.

El Pollo Loco: Video del incendio provocado de una de sus sucursales en Monterrey

En el video, que tiene duración es de 30 segundos, se observa a un par de sujetos dirigirse hacia la parte trasera de la sucursal de El Pollo Loco y comenzar el incendio.

Según la información de la cámara de vigilancia en el video, los hechos se registraron el pasado 24 de marzo, a las 12:28 de la madrugada.

Al situarse en la parte trasera del restaurante, los dos hombres rompen una de las ventanas de cristal y realizan maniobras para rociar gasolina, activar una aparente bomba molotov y lanzarla al interior del negocio.

Derivado de la explosión, las llamas comenzaron a consumir rápidamente la sucursal de El Pollo Loco en Monterrey.

En una toma del interior de la sucursal, también se puede ver a una persona que se encontraba dentro del local ; ésta apaga las luces y huye de inmediato.

La grabación deja ver que los dos hombres que provocaron este incendio visten con con ropa en tonos grises y uno de ellos lleva puesto un casco de motocicleta.

Incendio en sucursal de El Pollo Loco en Monterrey (Especial )

El Pollo Loco: Suman cinco ataques contra sucursales del restaurante; autoridades descartan extorsión

Desde el 16 de marzo de 2025 cuando ocurrió el primer ataque a la sucursal en Apodaca, la cadena de El Pollo Loco ha sido víctima de al menos cinco ataques en contra de sus sucursales en Nuevo León.

Los ataques se han registrado en sucursarles ubicadas Monterrey, Apodaca, Santa Catarina y Guadalupe.

Según la Fiscalía de Nuevo León, los ataques contra El Pollo Loco no se deben al llamado “cobro de piso” o intento de extorsión por parte de grupos de la delincuencia organizada. No obstante, no dio argumentos que sustenten sus dichos.

Hasta ahora, las autoridades realizan la investigación para conocer las causas de estos ataques y dar con los responsables.

El Pollo Loco, en un comunicado, dijo que tras los ataques a sus sucursales “trabajamos en estrecha coordinación con las autoridades estatales y municipales, para reforzar los protocolos y la seguridad en todas nuestras ubicaciones y proteger así los espacios que son parte de la vida de los regiomontanos y sus familias”.